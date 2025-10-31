Министерството на културата подкрепи бъдещия Център за експериментално куклено изкуство към Държавния куклен театър в Стара Загора

Министерството на културата официално отпусна необходимото финансиране за начало на процедурата по реализирането на Център за експериментално куклено изкуство към Държавния куклен театър в Стара Загора, съобщиха от театъра. театъра.

Това решение идва след три години последователна работа, международно признание и активна помощ от артистичната общност и гражданите. Петицията в подкрепа на Центъра, която започна по време на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро", събра хиляди подписи и показа колко значима е каузата за всички, които вярват в бъдещето на сценичните изкуства, припомнят от театъра.

След проведен международен архитектурен конкурс с участието на 98 проекта от 30 държави, беше избран идеен проект за новата сграда. С подписването на договора за работно проектиране, а сега и с осигуреното финансиране, започва решаващият етап към превръщането на мечтата в реалност.

"Дължим огромна благодарност на Министерството на културата за доверието и подкрепата! Тази стъпка е изключително важна не само за Стара Загора, но и за цялата културна карта на България. Центърът ще бъде пространство за експеримент, творчество и международно сътрудничество — дом на нови идеи и сценични открития", споделят от екипа на театъра.