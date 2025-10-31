QR кодове дават информация за творби в Градската художествена галерия във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чрез сканиране на QR кодове с личното си електронно устройство посетителите на Градската художествена галерия "Борис Георгиев" получават достъп до синтезирани изкуствоведски текстове за автора на произведението и неговия принос в българското изкуство, както и кратки биографични данни и стилови характеристики в контекста на съответните исторически периоди.

Това осигурява за всеки посетител богата и удобна индивидуална информационна подкрепа по време на разглеждането на експозицията.

Сред авторите, чиито творби са представени по новия дигитален начин, са класиците Владимир Димитров-Майстора, Златьо Бояджиев, Александър Мутафов, Никола Танев, Иван Мърквичка, Бенчо Обрешков, Вера Недкова, Давид Перец, Борис Георгиев, Георги Велчев, Янко Маринов, както и нидерланският автор от ХVІІ век Анселм Ван Хуле. От поколенията, които навлизат в изкуството през втората половина на ХХ век, са представени Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Кина Петрова, Дария Василянска, Александър Капричев, Альоша Кафеджийски, Димитър Казаков, Георги Баев, Теофан Сокеров, Ванко Урумов, Володя Вълчев, Свилен Блажев, Стоимен Стоилов, Георги Лечев, Милко Божков, Рафи Шехирян, Галина Шехирян, Димитър Трайчев, Мария Зафиркова, Веселин Начев, Зиятин Нуриев, Васил Василев, Цветан Кръстев.

Подбраните художници дават широка представа както за национално утвърдени артисти, така и за специфично варненски автори, които имат значение за културата на морския град.

Предстои в залите на втория етаж, където е разположена постоянната експозиция, да се инсталират нови монитори. На тях ще се излъчват специално селектирани видеофилми, посветени на живота, творчеството и приноса на големи имена в българската художествена култура. Това ще обогатява преживяването с допълнителни визуални и документални възможности.

Амбицията на екипа на Галерията е да доразвие дейностите по проекта с добавяне на още произведения с QR кодове, което би донесло на публиката повече знания за българското изкуство.