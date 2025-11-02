Най-смелата постъпка на Петър Дочев - да обезоръжи човек с газов пистолет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петър Дочев е една от младите надежди на българското кино и театър. Естествен, непринуден и талантлив, той “хваща” публиката с харизматичното си излъчване и професионализъм. Такъв е и като телевизионен водещ, което го направи още по-разпознаваем.

Петър е роден в Бургас, там завършва гимназия с профил география. Като тийнейджър се увлича по бойните спортове и усилено тренира киокушин карате. Но идва моментът, в който музиката го завладява и предопределя артистичния път в живота му. Петър първо открива изразяването чрез нея, а след това и актьорството на аматьорско ниво. От раз е приет в НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов. Завършва актьорство за драматичен театър през 2015 г. Едва дипломирал се, през същата година е поканен на щат в Младежкия театър “Николай Бинев”, където остава 3 години, преди да излезе на свободна практика.

Сега играе в Народния театър “Иван Вазов”, Драматичния театър в Пловдив, Театрална работилница “Сфумато”, театър “Азарян” и “Топлоцентрала”.

Снимал се е в няколко български филма и сериал, а през есента на 2023-а приема предизвикателството да се присъедини към делничното токшоу на bTV “Преди обед”.

Роден е на 18 май. Той е на 33 г. и затова отговаря на 33 въпроса тип лексикон в рубриката ни “Моят стил”.

Как бихте се описали с 3 думи?

Голямо любопитно дете.

На колко години сте?

33, но не казвайте на никого.

Какво харесвате у себе си?

Любопитството си.

Чай или кафе?

Чисто кафе!

Любим филм?

“Усещане за жена”.

Какво четете в момента?

“Пролетни игри в есенни градини”.

А любимата ви книга?

“Цивилизация на зрелището” на Марио Варгас Льоса.

Любим парфюм?

Един нишов бруклински бранд, но ще го запазя за себе си.

Любима марка дрехи или предпочитан дизайнер?

Напоследък откривам все повече българските дизайнери - те са на световно ниво.

Как предпочитате да сте облечен като стил?

Зависи от града, в който се намирам.

Любима песен? Стил музика?

A Whiter Shade of Pale. Последните месеци слушам повече меланхолична музика с текстове, които разказват.

Любимата ви напитка?

Вино “Граав”.

Какво обичате да ядете?

Френска лучена супа с грюер.

Имате ли хоби? Какво е то?

Аналоговата улична фотография.

Кой е последният подарък, който купихте, и на кого?

Непретенциозно бижу за една френска актриса по повод рождения ѝ ден.

Какви цветя харесвате?

Хризантеми.

Любим предмет?

Тефтер.

От какво се страхувате?

Да загубя любопитството си.

Кое е най-смелото нещо, което сте правили?

Обезоръжих човек, който държеше газов пистолет.

Кой е най-големият ви успех?

Гордостта в очите на родителите ми.

Първата целувка?

… е портал към дълбочината на живота.

Какво е сексът за вас?

Едно от изразните средства на любовта. Понякога просто удоволствие.

Пушите ли? Какво?

Понякога пури, пурети, лула. Харесвам продуктите на Cohiba и Romeo & Julieta, както и класическия Clan.

Спортувате ли?

Вече просто поддържам форма със стрийт фитнес.

За какво бихте използвали вълшебна пръчка?

Да удължавам дните.

Любим сезон?

Пролет и есен.

На кого се доверявате най-много?

На себе си.

Какъв мечтаехте да станете като малък?

Всички момчешки клишета, свързани с раздаване на справедливост.

Кой е първият ви спомен?

Как ме извеждат пред вкъщи и всички деца се събират, разглеждат ме, радват ми се…

Кои шеги не ви харесват?

Тези, които се маскират като шега, но целта им е да уязвят.

Кажете един стих.

По-скоро ще цитирам част от монолога на Джон Кийтинг (изигран от Робин Уилямс), който говори за поезия:

Ние не четем и не пишем поезия, защото е сладка прищявка.

Ние четем и пишем поезия, защото сме част от човешката раса.

А човешката раса е изпълнена със страст.

Медицината, правото, бизнесът, инженерството -

това са благородни занимания, необходими, за да поддържат живота.

Но поезията, красотата, романтиката, любовта -

това е причината да живеем.

Море или планина като любимо място за почивка?

Като морско дете избирам планината.

На палатка или в луксозен хотел?

И двете съм ги правил и все още нямам предпочитания. Зависи от компанията.