Бил Гейтс на 70 г: Не искам да умра богат

Милиардерът предупреждава, че не климатичните промени, а бедността и болестите могат да убият човечеството

Навършвайки 70 години, Бил Гейтс изглежда преосмисля много неща в живота си и бърза да промени някои от тях. Точно на юбилей си той пусна статия, в която предупреди, че не климатичните промени, а бедността и болестите могат да убият човечеството. Затова световният елит трябва да се съсредоточи върху борбата с тях.

Самият той е решил да ускори раздаването на богатството си, което се оценява на около 108 млрд. долара. Основателят на “Майкрософт” планираше да го инвестира в различни благотворителни каузи през следващите 40 години, но сега иска да стори това до 2045 г., тъй като има твърде неотложни проблеми за решаване. “Хората ще казват много неща за мен, когато умра, но съм решен “той умря богат” да не е сред тях”, посочва Гейтс, който имаше рожден ден на 28 октомври.

Филантропът става милиардер само на 31 години и между 1995 и 2008 г. непрекъснато оглавява класацията на “Форбс” за най-богатите хора на света. Още тогава решава, че ще заделя част от печалбата си за нуждаещи се и основава заедно с бившата си съпруга Мелинда фондация на свое име. Двамата се развеждат през 2021 г. след 27 г. семеен живот, като се смята, че

тя е получила

76 млрд. долара,

или половината от семейното богатство, които също ще използва предимно за благотворителни проекти.

Трите им деца ще наследят много малка част от състоянието на родителите си. Гейтс признава, че е говорил много с тях каква сума е удачно да им остави и са се спрели на процент от печалбата му, който не е голям, но ще им позволи да се справят добре в живота.

Самият той не забелязал голяма разлика в ежедневието си, когато започнал да харчи парите си за хора в нужда по света. “Не съм правил лични жертви. Не съм си поръчвал по-малко хамургери или пътувал”, обяснява милиардерът. Разбира се, все още може да си позволи частен самолет и различни огромни къщи, но твърди, че подобни неща все по-малко го вълнуват. Особено след като вече има и внучета, изцяло е концентриран върху решаването на различни глобални проблеми като бедност и масови болести.

“Да стана дядо, ми даде

съвсем нова перспектива,

през която да виждам света. Мотивира ме да гарантирам, че внучетата ни ще наследят по-добър свят от този, в който са родени”, обяснява основателят на “Майкрософт”.

Преди няколко месеца той пусна и трилогия с мемоари. В книгата разказва за първите години от живота си и как те са повлияли върху бъдещия му успех в света на информационните технологии. Определя се като изключително упорито и сложно дете, което отказва да изпълнява дори най-елементарни молби на родителите си. Даже смята, че ако е роден сега, ще бъде диагностициран със състояние от аутистичния спектър.

Още с пускането си книгата предизвика сериозна полемика. Някои от критиците на Гейтс я нарекоха опит да си изгради образ на добрия милиардер на фона на надигащото се разочарование от някои от по-младите технологични предприемачи заради заиграването им с Доналд Тръмп. Гейтс обаче изтъква напълно различен мотив за мемоарите си - опит за равносметка на живота си.

Досега съм раздал около 100 млрд. долара, казва той пред Би Би Си. Британската медия отбелязва, че това се равнява на брутния вътрешен продукт на България за година и на продажбите на “Тесла”, чиито собственик Илон Мъск в момента е най-богатият човек в света. Искам да помогна за спиране на смъртта на новородени бебета, на деца и майки от предотвратими причини, да се сложи край на болести като полиомиелит, малария и морбили и да се намали бедността по света, посочва Гейтс. Вече 25 години фондацията му подпомага разработването и прилагнето на ваксини и лекарства в най-бедните райони на света.

Когато с приятеля си от училище Пол Алън създават “Майкрософт”, те

мечтаят да видят компютър

на всяко бюро

и във всеки дом,

който да използва техните операционни системи. Днес, 50 г. по-късно, може да се каже, че това вече се случва. Около 70% от компютрите по света са с Windows. Пътят обаче не е лесен. През първите години Гейтс работи без никаква почивка. Толкова е концентриран върху това, което правят, че дори шпионира служителите си и записва номерата на автомобилите им, за да разбере дали също идват всеки ден на работа. По-късно ще разбере, че човек трябва да бъде по-състрадателен към себе си. Да отделя време за почивка, четене и размисли. И макар вече да няма нужда да ражда гениални бизнес идеи, той продължава да спазва това правило. Гейтс чете поне час всеки ден, или около 50 книги годишно. Смята, че би прочел и повече, ако не е толкова педатичен в процеса. Обикновено си води много бележки и често избира автори, с чиито идеи не е съгласен. Продължава да се отдава и на мисловни уединения. Взема чанта с книги, проучвания или технически документи и отива в отдалечена хижа за няколко дни или седмици. Единственият човек, с когото разговаря през това време, е този, който му носи храна два пъти дневно. Тези ритуали за генериране на идеи са дали тласък на някои от най-известните продукти на “Майкрософт”, а сега, изглежда, са посветени на бъдещето на света. Гейтс се опасява, че

най-богатите държави ще

спрат да защитават

по-бедните хора

заради бюджетните съкращения, които се налага да правят, за да се справят с военни конфликти и климатичните промени. Затова и предупреждава да преосмислят този си подход.

Разводът е грешката, за която най- много съжалява

Бил Гейтс признава, че грешката, за която най-много съжалява, е, че се е развел със съпругата си Мелинда. “Въпреки че не беше най-приятното изживяване, трите деца, които имахме, и работата, която свършихме заедно, си заслужаваха”, казва той.

По думите му вече всичко е преодоляно и отново е намерил човек, с когото е щастлив. “Късметлия съм, че имам сериозна приятелка на име Паула. Забавляваме се, ходим на Олимпийските игри, правим страхотни неща”, разказва Гейтс. Той е романтично свързан с 61-годишната вдовица на един от шефовете на “Оракъл”. Запознава се с Паула Хърт още докато съпругът ѝ е жив, тъй като се движат в едни и същи бизнес среди. За първи път са забелязани сами през 2022 г., а това лято бяха заедно на сватбата на Джеф Безос във Венеция.

Бившата му съпруга продължава да е сама. Гейтс никога не е говорил за причините за развода им, докато Мелинда коментира, че е бил необходим, тъй като вече не са споделяли едни и същи ценности.

През 2021 г. милионерът призна, че е имал афера със служителка по време на брака им. Стана ясно също, че няколко пъти се е срещал и със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Гейтс обясни, че говорили за глобални здравни инициативи, но по-късно Мелинда каза в интервю, че това общуване с опозорения финансист е изиграло роля в развода им.