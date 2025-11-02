ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отчитат поскъпване на зеленчуците в сезона на турш...

Росен Белов, на когото Йорданка Христова не повярва, че е актьор, след гей скандала пак ще доказва “пее или лъже”

Актьорът пее с Йорданка Христова на финала на шоуто “Пееш или лъжеш”, в което победи останалите участници.

За първи път името му се появява през далечната 1998 г. в "24 часа" с новината за роля на талантлив студент в Народния театър

Росен Белов е мой приятел от над 25 години и смея да твърдя, че го познавам доста добре. Не вярвам в нещата, в които го обвиняват. Вярвам, че е попаднал в неподходящ момент на неподходящо място и определени кръгове се възползват от това.

Росен ми е приятел и колега, с когото сме участвали заедно в много и различни представления. Аз не го съдя и не приемам никой да го съди, без да има всичката информация, улики и доказателства. Дано има сили да издържи!

Това пишат във фейсбук малцината, осмелили се да застанат в подкрепа на актьора. Росен Белов бе арестуван с д-р Станимир Хасърджиев, бивш председател на пациентската организация, с гръцки модел и с бивш командос от Френския легион. Те бяха обвинени, че принудили с пистолет 20-годишен да вземе наркотици, а след това извършили блудство с него.

“24 часа” първи съобщи, че името на замесения в скандала актьор е Росен Белов. Парадоксално, но пак във вестника ни преди години излиза и първата публикация за старта му в актьорската професия - 10 април 1998 г. (виж факсимилето).

Факсимиле на първата публикация за Росен Белов във в. “24 часа” от 10 април 1998 г.
Тогава още като студент Белов играе главна роля в Народния театър . Само две години по-късно - през 2000 г., Белов става част от трупата на театър “София”, където играе до миналата седмица, когато бе уволнен заради гей скандала.

Актьорът е роден на 13 март 1975 г. в София. От малък проявява артистичните си заложби и

влиза в първия

випуск на специалния

експериментален

клас “4хС”

в 22-о училище в столицата. После е приет в НАТФИЗ в класа на проф. Надежда Сейкова за актьорство за драматичен театър. Сред състудентите му е и Мариан Бачев, с когото стават приятели. Години по-късно двамата работят заедно - през 2016 г. Белов става част от екипа на частната актьорска школа на Бачев “Аркадия фюжън арт”. Днес културният министър е подложен на атака заради съвместната им работа.

Първите си професионални стъпки прави в театрите в Габрово и Шумен. Играл е на почти всички столични сцени, участвал е в десетки постановки, сред които “Двубой” по Вазов, “Три сестри” на Чехов, “Албена” по Йовков, “Ромео и Жулиета” на Шекспир.

Белов в спектакъла “Тримата мускетари” СНИМКИ: АРХИВ
Сам разказва, че има няколко трудни периода - през 90-те, когато хората нямат средства и е почти невъзможно да отделят пари за театър, после през новото хилядолетие, когато театрите се чудят как да върнат публиката. Последният тежък удар е при пандемията от ковид, когато много театри работят с намален капацитет, а други затварят.

Тогава Росен Белов отделя повече внимание на физическата си активност - от петте минути тренировки във фитнеса не след дълго започва да тича цели километри. И така

няколко поредни

години бяга

в маратон на София

с домашния си любимец - кучето Марк. Толкова е запален по спорта, че си купува специални обувки, облекла, които сменя на всеки пробягани 600-700 км, както сам разказва в БНТ преди години. За да споделя сутрешните си кросове с някого, избира и Марк да е от порода, известна като бегачи на дълги разстояния - ваймаранер.

Макар да има десетки участия на сцената, Белов не е сред разпознаваемите лица. Затова, когато се явява в забавното предаване “Пееш или лъжеш” през 2016 г. и казва, че е актьор, голямата Йорданка Христова се чуди дали е истина. В шоуто любимата певица трябва да избере един от осмината участници, с когото да направи дует на финала. Всеки от тях казва, че може да пее, но повечето лъжат.

“Аз съм Росен Белов, от 16 г. съм в трупата на театър “София”. Мисля, че талантът, който имам с пеенето, остана малко по-назад, защото професионалната ми реализация беше в театъра, който е голямата ми страст. Но не казвам, че пеенето и музиката са по-малки”, представя се той от екрана.

“Абсолютен актьор,

гледала съм го”,

вметва Маргарита

Хранова,

за да помогне на колежката си. В крайна сметка Росен убеждава Йорданка Христова, че може да пее, а когато двамата излизат за дует на шлагера “Песен моя, обич моя”, се оказва, че актьорът е излъгал - изобщо не може да пее.

Белов е участвал в два български сериала според най-големия сайт за кино IMDb. Той е бил в ролята на Начо в две серии на комедията “Полицаите от края на града” през 2018 г., както и инспектор Янев в четири епизода на драмата “Пътят на честта” през 2019-а.

Брат му Любен е създател на “Нетинфо” и собственик на сайта BG-Mamma

По-големият брат на Росен Белов - Любен, е завършил право, но никога не се е занимавал в тази сфера.

ЛЮБЕН БЕЛОВ
През 1998 г. с Виктор Пенев създават интернет портала “Нетинфо”, а 10 години по-късно продават групата сайтове първо на Радосвет Радев, собственика на “Дарик”, който препродава “Нетинфо” на Нова телевизия.

Съсобственик е на един от популярните сайтове - BG-Mamma.com.

Любен Белов е инвеститор в над 15 стартъпа, една част са в България. През 2012 г. с партньори правят инвестиционен фонд LAUNCHub, който инвестира в 35 компании.

