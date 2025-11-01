Семейно бягство в къща с 3 спални под Лозенската планина

Връзката между светлина и отражения присъства в цялостното оформление

Когато една къща се намира извън града, далече от шума и напрегнатото всекидневие, тя предлага много възможности.

Собствениците на този дом също са имали сериозна дилема какво да правят със своя нов имот в полите на Лозенската планина – дали да го превърнат в дом за себе си, или да го отдадат под наем. Решението не е било лесно, защото практичният поглед ги е насочвал към инвестиционния потенциал, но емоционалната връзка с къщата е надделяла. Причината за това се оказва работата на арх. Росица Радомирова от студио Housebump, чийто проект променя окончателно първоначалната идея на клиентите. Така се стига до щастливия избор на семейството да остави и да изживее дома като свое лично пространство. СНИМКА: СТУДИО MANUAL.MOOD

Къщата е с площ 166 кв. м, една от редовите в затворен комплекс с леко универсално и стандартизирано излъчване. Неголемият бюджет, определен за ремонта, е бил водещ за проекта.

От самото начало идеята е била интериорът да остане универсален, без твърде индивидуални решения, за да може домът да предоставя възможност за инвестиция. Това е довело до избора на неутрална цветова палитра и материали, които са едновременно устойчиви и достъпни. И все пак въпреки тази практична линия в крайния резултат има ясно усещане за уникален характер. СНИМКА: СТУДИО MANUAL.MOOD

Оформлението на къщата не демонстрира показност, но организацията на зоните е направена с прецизно отношение. Дневната и трапезарията на първо ниво плавно преливат една в друга, а отворената връзка с кухнята създава усещане за свобода във всекидневното използване. На втория етаж са разположени три спални, а подпокривното помещение е обособено за гости и кабинет – решение, което дава допълнителна функционалност и гъвкавост. СНИМКА: СТУДИО MANUAL.MOOD

В цялото оформление на къщата е обърнато особено внимание на връзката между светлина и отражения – една от баните е с прозорец, в резултат на което пространството е изпълнено със слънчеви лъчи, които се отразяват в огледалата и играят по облицованите с гранитогрес с шарка terrazzo под и стени. Огледала и рефлексни повърхности присъстват и в мансардата за гости, и в общата дневна, в зоната около кухнята. Белият шкаф с вратички от релефно стъкло си хармонира с бликовете на глазираните плочки, оформящи стените около мивката в кухнята.

Дизайнът е семпъл и изчистен, но в него има особена топлина, която идва от внимателно подбраните земни тонове и материали. СНИМКА: СТУДИО MANUAL.MOOD

Естественото дърво и близките до него разцветки присъстват в цялото жилище