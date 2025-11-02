ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. д-р Димитър Димитров и академичните каузи

Проф. д-р Димитър Димитров

Рожден ден днес празнува проф. Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство.

Проф. Димитров, който ръководи единствената в света международна магистърска програма по ядрена сигурност, на празника си ще бъде на път - връща се от Китай, където беше на посещение с делегация на УНСС. Най-голямото и авторитетно висше икономическо училище у нас има двойни програми с университета “Джао Тонг” в Шанхай, Университета по чужди езици в Тиендзин и с Хъбейския университ по икономика и бизнес. Целта на визитата - привличането на повече китайски и български студенти в тези програми. За посрещането му са строени двамата му “началници” - внуците Владимир и Борис.

“24 часа” му пожелава здраве и нови върхове!

