7 постановки на Балкански театрален фест в Благоевград, Койна Русева в двойна роля в "Дракула"

Балкански театрален фестивал стартира в събота в Благоевград, организиран от Драматичен театър „Никола Вапцаров" в партньорство с Община Благоевград и с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Четвъртото издание, което ще продължи до 7 ноември, събира водещи трупи и режисьори от България, Сърбия, Северна Македония и Румъния. Фестивалът представя подбрана селекция от спектакли и формати за срещи с публики, утвърждавайки Благоевград като важна сцена за съвременния театър в региона.

От 1 до 7 ноември на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров"всяка вечер ще има по едно представление на изключителни режисьори като Йерней Лоренци, Деклан Донелан, Стайко Мурджев, Андраш Урбан и Кендрим Рияни. Постановките, които ще бъдат показани на благоевградската публика са "Евангелие", по Достоевски, на Сръбския народен театър, "Дракула" на Благоевградския театър, "Медея" на Народен театър "Ив. Вазов". Румънските театрали се представят с "Кой уби баща ми", а артистите от РС Македония със "Слепците". Малък градски театър "Зад канала" излиза на сцената с "Велика", а театърът от Нови сад - с "Жената на Хасан ага".

В тазгодишното издание на фестивала Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград за поредна година организира Режисьорска борса като част от паралелната програма. На 5 ноември избраните участници в конкурса ще представят свой проект за спектакъл чрез четене на маса с актьори на откъс от произведението и представяне на концепция за бъдещо представление. Един от всички режисьори, представили проект в рамките на програмата, ще получи предложение за реализиране на спектакъл в Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград през следващия театрален сезон.