Мъжът на Киселова я пусна за служебен премиер, Бойко Борисов я спря от фестивала на марулята

Юристката преглътна мъжки и иронията на Борисов, и предишни груби атаки. Въпреки критиките при дебюта сив политиката

всъщност се справи добре, а другарите вярват, че ще се върне в мача

Един широко скроен човек и диалогичен политик, който отстъпи, за да гарантира стабилността не на правителството, а обществената - с тези думи шефът на депутатите от БСП Драгомир Стойнев изпрати Наталия Киселова в сряда, когато тя се оттегли като председател на Народното събрание. Веднага ѝ благодари и колегата му от ГЕРБ Костадин Ангелов, който малко след това стана и зам.-шеф на парламента.

За мен беше чест, каза тя, преди да слезе от трибуната и да смени председателския пост с обикновения депутатски. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

И наистина широка се оказа политическата кройка на Наталия Киселова. Не само заради начина, по който пое всички критики и дори откровени обиди, които отнесе, или заради пълната липса на каквато и да е суета - вероятна причина в гардероба ѝ да няма протоколни костюми с женска кройка. Но именно заради тази, да кажем, неординарност юристката успя да се справи повече от прилично на най-високия държавен пост в парламентарната ни република, при това дебютирайки в политиката. И да пази реда в една изключително напрегната пленарна зала, без да допусне чак такива ексцесии и физически сблъсъци, на каквито се нагледахме през последните няколко години.

След точно 327 дни като председател

Киселова бе принудена да си тръгне, за да не "вкисне" коалицията. А това, че занапред партньорите ще се изреждат да излъчват шефа на НС, бе записано официално като анекс към управленското споразумение. С което оттеглянето ѝ стана някак по-тържествено и логично звучащо, а не като отговор на желанието на Бойко Борисов и недоволството му председателката да ходи по фестивали на джанката, марулята и де що има подобни прояви из държавата.

Самата доцентка реши да покаже, че не е жертва - изпревари партньорите и подаде заявление за напускане още преди рокадата да влезе в програмата на депутатите. Показа на мъжете как се прави, гласяха някои от многобройните коментари в социалните мрежи на избиратели, които ѝ симпатизират. Тя пък им се отчете, че е изпълнила двете партийни поръчения, които получила от хората в столичния 23-ти избирателен район, от който влезе като депутат: да няма избори в края на 2024-а и да няма предсрочни избори през 2025 г. Защото с избирането ѝ начело на 51-ото Народно събрание то успя да заработи и защото сега с оттеглянето ѝ от поста "преформатирането" на управлението явно приключва без трусове.

"Един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много "врели и кипели" дългогодишни политици да завършат процеса на пълна евроинтеграция на България. Това е достатъчно, за да ѝ благодарим", заяви още Драгомир Стойнев.

Любопитен детайл е, че когато се разминаха на път от и към трибуната на НС,

старата и бъдещата председателка - Рая Назарян, не се ръкуваха

Малко преди това младата юристка припомни, че Киселова бе избрана след поредица неуспешни опити парламентът да се конституира, като решението било "по-скоро административно", а не политическо. В политиката нищо не се дължи никому, каза още Назарян в тв интервю.

"Беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за нас, и на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права", коментира Киселова на тръгване.

И още нещо каза тя на колегите си, преди да се оттегли - че политическата криза през последните 5 години не стихва, защото "ни липсват умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура".

Специалистката по конституционно право, преподавател в СУ и автор на докторантура за парламентарния контрол седна в шефското кресло само 25 дни, след като за първи път видя пленарната зала отвътре като депутат. Тя влезе като гражданска квота на БСП с 2300 лични преференции. Била е и експерт в Съвета по законодателство на правосъдното министерство и

секретар по правни въпроси на президента Росен Плевнелиев

До онзи момент най-големият скандал в професионалното и личното ѝ битие бе свързан с кадър на ИТН - през 2021 г. кандидатът за вътрешен министър на Слави Трифонов Петър Илиев бе обвинен, че е плагиатствал неин труд в книгата си. Тръгнаха проверка в Софийския университет, последва процедура за уволнение на Илиев, той побърза да напусне сам.

ИТН гласуваха "против" Наталия Киселова, а Трифонов обяви: "Начинът, по който беше избрана, беше основан на лъжи, лицемерие, предателство, безсмислени обиди, абсолютната липса на достойнство, чест и уважение". Отрицателният им вот бе компенсиран от 35 "да" от ПП-ДБ, по това време и от АПС бяха нейни поддръжници.

За тези 10 месеца начело юристката нееднократно трябваше да смирява страстите в парламента, веднъж дори занесе вода за успокоение на депутатите от “Възраждане”, които целенасочено блокираха изказванията от трибуната.

Най-грубите удари срещу себе си обаче Киселова понесе от "ДПС - Ново начало". "Вие не сте конферансие.

Не сте тук да красите парламента,

а да не допускате да има лични обиди", обърна се към юристката Станислав Анастасов през януари. А колегата му Хамид Хамид хвърли още повече жлъч към дамата, като вметна: "Малко странен му е вкусът, че каза, че красите тук парламента. Да му имам вкуса!". Нарече Киселова и "руска матрьошка", освен това помнела "само по 30 секунди". Оттам продължиха с редовни обвинения към председателката как води и защо протака. "За кой ли път или часовникът ви е спрял, или нямате часовник, или нямате представа за времето, или потъвате в някаква друга реалност", атакуваше отново Хамид. Не спряха и заканите от "Възраждане" и МЕЧ, които опитваха да съберат подписи за махането ѝ. Почти не остана група, която да не я обвини в нещо. Но доцентката с "киселяшко" име се оказа спокоен председател в обострената политическа обстановка.

Сама водеше най-тежките парламентарни заседания. Неофициално депутати споделят, че се оплаквала от заместниците си - допреди лятната ваканция почти всички отказвали да я сменят и я оставяли “да се пържи”, допълнително увеличавайки шансовете за грешки - дали от умора, дали от неопитност, или предизвикани.

Спазваше и партийната дисциплина, без да е член на БСП, но по-близки знаеха, че невинаги е била съгласна с позициите на социалистите. Официално се отцепи от тях само през пролетта, при погрома, който от “Възраждане” спретнаха на сградата на Еврокомията в София (и за който имунитетите на депутатите, участвали в него, още не са дадени). След два дни разправии парламентът прие декларация, с която го осъди, и Киселова я подкрепи, въпреки че БСП излязоха от залата. Тогава тя обясни, че го прави в знак на несъгласие с “всички грозни сцени в пленарната зала през последните дни”.

Въобще, въпреки че не беше там да краси парламента - по думите на ДПС-НН, Киселова бе искрен и последователен борец с грозните сцени. От началото на годината до оттеглянето ѝ от шефския пост основно

от нея са наложени 30 наказания

Сред попадналите под санкциите ѝ за лоши думи и дисциплина бе основно “Възраждане” начело с лидера им Костадин Костадинов, но в списъка е и Кирил Петков от ПП.

Също толкова директно юристката обяви, че е готова да стане служебен премиер, тъй като постът ѝ е в т.нар. домова книга. “От отговорност не бягам”, каза тя два дни след избирането си.

“Има един, на когото жена му не му дава”, иронизира тя тогавашния зам.-шеф на Сметната палата Тошко Тодоров. “Човекът, с когото аз живея, пък ми каза, че ако се налага, ще приемам. Да знаете, мъжът ми не е против”, шеговито подхвърли Киселова на представянето на книгата си “Живата конституция”.

Тази закачка бе и единствената официална информация за личния ѝ живот.

Мъжът до нея е юристът и експерт по етнически и религиозни въпроси Мирослав Попов

Той е и една от най-силните ѝ връзки в БСП - дълги години е бил член на Висшия съвет на партията, тогава е едно от знаковите лица на левицата по геополитически, етнически и демографски въпроси. “Ние сме заедно повече от 12 години. През това време сме дискутирали всякакви въпроси, в това число и нещата, свързани с моята или нейната обществена дейност. Подкрепям я напълно. Не съм ѝ давал конкретен съвет, но стоя зад решенията ѝ”, сподели той в интервю за “24 часа”.

С тази тениска юристката обяви, че поставя въпроса за хазартните зависимости и спонсорството в спорта. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Другата си любов Киселова не криеше - футбола и по-специално ЦСКА. Запазеното място на председателката на трибуната по време на мачовете на червените изправи на нокти охраната ѝ от НСО. А снимката ѝ с бяла тениска на отбора, брандирана с гигантско лого на фирма за спортни залози, “подпали” и социални мрежи, и медии, и политическите опоненти - етично ли е шеф на НС да рекламира онлайн казина. Тя опита да обясни, че така искала да повдигне дебата по темата за зависимостите от хазарта и спонсорството в спорта.

Наталия Киселова има свой собствен стил на обличане. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Това бе един от гафовете, които сгъстиха облаците над Киселова като пръв сред равни в парламента. Другият бе, когато се оказа с правителствения самолет в Баку и не дочака евакуиращи се от Израел българи да ги прибере. Чий точно бе гафът, не се разбра, но лошият пиар около юристката не успя да изясни, че тя е удължила с 10 часа престоя си и че е жертва на обстоятелствата.

Истината е, че още преди лятната ваканция на НС упорито се говореше как се замисля смяната ѝ, така че пет месеца по-късно в избухването на лидера на ГЕРБ изненадващ беше само сюжетът му. “Където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва. Камо ли ако има мач или волейбол - то е чудо. Тя трябва да пита, преди да тръгне”, заяви Борисов по адрес на Киселова на 4 октомври и така я свали.