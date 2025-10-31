Били Айлиш призова милиардерите да даряват повече от богатството си

Носителката на отличията „Грами“ и „Оскар“ Били Айлиш прие музикалния приз на тазгодишните награди на списание „Уолстрийт джърнъл“ за иноватор (WSJ. Magazine Innovator Awards) в сряда вечерта и призова свръхбогатите хора да се заемат повече със световните проблеми, съобщи Асошиейтед прес.

„Намираме се във време, в което светът е наистина, наистина лош и черен и хората се нуждаят от емпатия и помощ повече от всякога, особено в нашата страна“, каза Айлиш пред публиката, която включваше главния изпълнителен директор на „Мета“ Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан, както и създателя на „Междузвездни войни“ Джордж Лукас. „Бих казала, че ако имате пари, би било чудесно да ги използвате за добри неща и може би да ги дадете на някои хора, които се нуждаят от тях“, допълни тя, цитирана от БТА.

Водещият Стивън Колбер представи Айлиш на сцената на Музея на модерното изкуство в Ню Йорк, като съобщи, че тя ще дари 11,5 милиона долара от приходите от турнето си Hit Me Hard and Soft за каузи, посветени на равенството при достъпа до храна, климатичната справедливост и намаляването на замърсяването с въглерод.

При приемането на наградата, изпълнителката на Bad Guy добави мил, но директен призив за дарения към другите в залата, казвайки, че много хора, особено в САЩ, сега имат нужда от помощ.

„Обичам ви всички, но има хора тук, които имат много повече пари от мен“, добави тя на фона на аплодисменти. „И ако сте милиардери, защо сте милиардери? Без омраза, но раздайте от парите си, симпатяги!“.

Коментарите на Айлиш са на фона на данните от доклад от януари на организацията Oxfam International, според който броят на милиардерите в световен мащаб продължава да расте, като през 2024 г. са добавени нови 204 милиардери.