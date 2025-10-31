ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Признаха за виновни българите, осквернили мемориал...

Ясна е датата на церемонията по рицарско посвещение на Дейвид Бекъм

Дейвид Бекъм Снимка: Инстаграм/ davidbeckham

Стана ясна датата, на която ще се проведе церемонията по рицарско посвещение на Дейвид Бекъм.

Футболната легенда ще получи рицарско звание „за заслуги към спорта и благотворителността" във вторник, 4 ноември, на церемония по връчване на рицарски звания в Уиндзорския замък, според изявление на Бъкингамския дворец, цитирано от сп. "Пийпъл".

Крал Чарлз или принцеса Ан вероятно ще бъдат домакини на събитието, на което се отличават лица за изключителен принос в списъците с почетни звания.

След церемонията той ще стане сър Дейвид Бекъм, а съпругата му Виктория Бекъм ще бъде наричана лейди Бекъм.

Посвещаването в рицар е церемония, при която действащ член на кралското семейство връчва знаци на лица, отличени за изключителен принос в списъка с почетни звания, който се публикува два пъти годишно. Бекъм беше обявен за лауреат през юни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Дейвид Бекъм Снимка: Инстаграм/ davidbeckham

