Ясна е датата на церемонията по рицарско посвещение на Дейвид Бекъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стана ясна датата, на която ще се проведе церемонията по рицарско посвещение на Дейвид Бекъм.

Футболната легенда ще получи рицарско звание „за заслуги към спорта и благотворителността" във вторник, 4 ноември, на церемония по връчване на рицарски звания в Уиндзорския замък, според изявление на Бъкингамския дворец, цитирано от сп. "Пийпъл".

Крал Чарлз или принцеса Ан вероятно ще бъдат домакини на събитието, на което се отличават лица за изключителен принос в списъците с почетни звания.

След церемонията той ще стане сър Дейвид Бекъм, а съпругата му Виктория Бекъм ще бъде наричана лейди Бекъм.

Посвещаването в рицар е церемония, при която действащ член на кралското семейство връчва знаци на лица, отличени за изключителен принос в списъка с почетни звания, който се публикува два пъти годишно. Бекъм беше обявен за лауреат през юни.