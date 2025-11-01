Лас Вегас обяви ноември за Месец на българо-американското приятелство

В навечерието на Деня на народните будители по инициатива на генералния ни консул в Лос Анджелис Бойко Христов, ноември 2025 г. беше официално обявен за „Месец на българо-американското приятелство" (Bulgarian-American Friendship Month) в Лас Вегас и Кларк Каунти – един от най-значимите културни и икономически региони на Съединените щати.

Официалните прокламации за обявяването на Месеца на приятелството бяха издадени от кмета на Лас Вегас - Шели Бъркли и председателя на борда на комисарите на Кларк Каунти, г-н Тик Сигърблум. С тях те подчертаха силните връзки между България и щата Невада, както и приноса на българската общност в американския щат.

Но освен това, в прокламацията кметът на Лас Вегас изразява благодарност към Генералното консулство на България в Лос Анджелис за партньорството и усилията му за укрепване на приятелството между България и Невада. Шели Бъркли отбелязва не само Деня на народните будители, а и отдава почит към хората, вдъхновяващи знанието, културата и напредъка. Консулът ни в Лос Анджелис Бойко Христов и представителя на кмета на Лас Вегас Шели Бъркли показват прокламацията за приятелство. СНИМКА: БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО В НЕВАДА

В документа тя посочва, че признава приноса на българо-американската общност на Лас Вегас в областта на бизнеса, изкуството, образованието и обществените услуги и потвърждава ангажимента на града към приятелство, демокрация и сътрудничество между България и САЩ. Прокламацията за приятелство, подписана от кмета на Лас Вегас Шели Бъркли. СНИМКА: БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО В НЕВАДА

С тези аргументи Шели Бъркли с прокламация обявява 1 ноември 2025 г. и целия ноември за Месец на българо-американското приятелство (Bulgarian-American Friendship Month).

От Борда на комисарите на Кларк Каунти също отбелязват, че тясното партньорство между България и щата Невада е основано на приятелство, уважение и сътрудничество, активно подкрепяно от Генералното консулство на България в Лос Анджелис. Прокламацията за приятелство по случай Деня на будителите с Кларк Каунти. СНИМКА: БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО В НЕВАДА

Изразена е и признателността към българската общност в Кларк Каунти за нейната културна и обществена дейност и за запазването на българската идентичност.

В прокламацията е посочено още, че на 1 ноември българите по света честват Деня на народните будители и отдават почит на учителите, писателите, духовните водачи и всички, които са съхранили българската идентичност през поколенията. Както и че връзките между България и Кларк Каунти са пример за това как споделените ценности и добра воля могат да сближават хора и култури. Именно затова и в този значим икономически център на щата Невада месец ноември е обявен за месец на българо-американското приятелство и с прокламацията се приканват жителите на града да „почетат приятелството между Кларк Каунти и България".

„Това признание е символ не само на уважението към България, но и на дълбокото приятелство между нашите народи. Българската общност в Невада е част от сърцето на това общество – тя гради мостове, култура и доверие", посочи генералният консул Бойко Христов по време на церемонията.

Там бе отбелязан и приносът в продължение на 20 години на бившия губернатор на Невада Боб Милър, за който „24 часа" писа. Милър като почетен консул на България е допринесъл за развитието на образователните, културните и бизнес връзки между двете страни.

„Нашето приятелство с България е пример как култура, доверие и споделени ценности могат да свързват народи отвъд океана", посочват от борда на комисарите на Кларк Каунти.

Решението е резултат на инициативата на генералния консул Бойко Христов, който активно работи за укрепване на българо-американските връзки и популяризирането на българската култура в Западните щати.

Днес българската общност е сред най-активните в САЩ – само в Лас Вегас над 10 000 души са обединени около двете училища „Българче" и „Родна реч", във Вашингтон центърът на българщината е училище „Климент Охридски".

Но българите в Америка са сплотени не само от православната църква, а и от множество културни и танцови формации – в Лас Вегас е „Жарава", а в Лос Анджелис – „Хоротропци". По този родолюбив начин цялата българска диаспора в САЩ – от Западния до Източния бряг не просто пази традициите – тя ги споделя с гордост и същевременно допринася за икономическото и общественото развитие на региона.

Обявяването на ноември за Месец на българо-американското приятелство съвпада с Деня на народните будители – символичен жест, който подчертава, че духовността, знанието и културният обмен остават в основата на връзките между България и Съединените щати. Така Невада и България не просто отбелязват обща история – те празнуват общо бъдеще, изградено върху уважение, приятелство и взаимна обич.