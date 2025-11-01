ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скандал спря концерта на Цеца Величкович в Северна Македония - уви се в българското знаме (Видео)

Сръбската звезда Цеца Величкович  скандализира македонската публика, появявайки се на сцената обвита в българското знаме.

 Видеото се разпространява в социалните мрежи.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред  публиката, която реагира с освирквания.

Въпреки реакцията, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването.

Сръбската звезда Цеца провокира сцена, която никой не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове „Срам!" и „Това е Македония!", а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, пише местният сайт "Аеродромци".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

@m4kedonche #macedonia #macedonia🇲🇰 #makedonija🇲🇰 #makedonija #🇲🇰 ♬ original sound - М4КЕДОНЧЕ

