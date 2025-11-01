Скандал спря концерта на Цеца Величкович в Северна Македония - уви се в българското знаме (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбската звезда Цеца Величкович скандализира македонската публика, появявайки се на сцената обвита в българското знаме.

Видеото се разпространява в социалните мрежи.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред публиката, която реагира с освирквания.

Въпреки реакцията, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването.

Сръбската звезда Цеца провокира сцена, която никой не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове „Срам!" и „Това е Македония!", а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, пише местният сайт "Аеродромци".