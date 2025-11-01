ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Господинов: Новото будителство - да останеш свестен в несвестно време

Да останеш свестен в несвестно време, след лъжи и подмени, почтен в непочтени времена и чувствителен сред дебелокожи, е голямото изпитание. Това трябва да е новото будителство. Такива хора да търсим и да не ги трепем. Честит празник!

Това написа българският писател Георги Господинов във фейсбук профила си по повод днешния празник – Деня на народните будители, предаде БТА.

Господинов сподели още: „И нещо, което винаги на този ден слагам: Буден човек! Така викаше дядо ми едно време и в това имаше всичко – жив, умен, добросъвестен, който има очи да види, отворен за света, не като нас, дето само ядем хляба бадева. Будният човек сам е будител, без да знае, без да има претенцията за това. Будният буди! Бавно и невидимо, неусетно. (Усетят ли го, тежко му.)"

„Затова бавно и невидимо, неусетно будете!", завършва обръщението си писателят.

