Акварели, създадени на място в Зографския манастир и вдъхновени от вярата, са изложени до 28 ноември в Дом на културата "Средец". Изложбата беше официално открита в събота - денят на народните будители.

По стар стил това е и празникът на Св. Йоан Рилски, покровител на българите, затова и обновената галерия е кръстена на него.

А в навечерието на празника тя беше осветена от Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит. Той пожела на галерията да бъде дом на дела, които наистина да свързват „нашия живот със светостта, така че в нашето забързано, механично и злободневно ежедневие да отделим време за нещо смислено, което обаче не само е душевно, но и във вечността, защото културата може да помогне много в това онези непреходните истини, които ни е дал нашия Спасител, да достигнат до много повече хора."

Изложбата „Святост - духовни огнища на вярата в България и Света Гора" за първи път се представя пред широката общественост акварели от колекцията на арх. Пламен Пламенов Мирянов, които са създадени по време на два международни пленера „Света Гора - Градината на Божията майка 2025", състояли се септември и октомври тази година, както и от международен симпозиум на акварела „Пламен Мирянов" - България 2025.

Автори на творбите са световно известни майстори на акварела: Амит Капур (Индия), Игли Арапи (Италия), Игор Юрченко (Украйна), Краси Тодоров (България), Мункбатар Суренцесег (Монголия), Прафул Савант (Индия), Светлин Софрониев (България), Селма Тодорова (България), Сергий Лисий (Латвия), Фоти Клогери (Гърция) и Хуан Сатурио Сантос (Испания).

Посетителите на изложбата ще имат възможност да видят творби, които са рядкост в света на акварела, където стандартът за голям формат е 56х76 см. На място, в Зографския манастир, авторите са създадали творби с размери 140х100 см и 120х90 см – несъмнено предизвикателство за организаторите Фондация „Нашият дом е България" и Фондация IWS Bulgaria.

Наред с портретите на Св. Паисий Светогорски и архимандрит Амвросий, акварелите разкриват моменти от живота и историята на монасите в Света Гора, както и красотата на избрани духовни огнища на вярата в България – Рилски манастир, Дряновски манастир, златната църква в Преслав, и други.

Арх. Пламен Мирянов почете Св. Иван Рилски с думи от неговия завет. Той разказа за престоя му в пустинята, където не е намерил човек, а само зверове, не е имал храна и покрив, но небето му е било подслон, земята - постеля, а билките - храна. "Богът, за когото претърпях всичко това, съвсем не ме изостави и задоволи всичките ми нужди. Много са неговите благодеяния към мен, защото в него е всяко добро дарование и всеки един съвършен дар отгоре идва", сподели думите на светеца арх. Мирянов.

Той разказа и за някои от историите, пресъздадени в акварелите. Например маслиновата гора, която привлича дивите животни. В Рая те са живели в хармония с хората и дори са разбирали езика им. Или как Св. Кузман Зографски се е молил с дни без да се храни и затова е получил дар от Бога - огромна риба. Историята за магаренцето пък разказва как то е разрешило спор чия е иконата на Св. Георги. Трябвало да я носи на гръб и където спре и я остави - там принадлежи. Магаренцето се качило до върха на хълма, до манастира Св. Георги. Затова се смята, че той пребивава духовно там.