Актьорът Джеси Айзенбърг ще дари бъбрек на непознат

Американският актьор Джеси Айзенбърг, известен с ролите си във филмите „Социалната мрежа" и „Зрителна измама", ще дари бъбрек на непознат от алтруистични подбуди, съобщава Си Ен Ен.

Джеси Айзенбърг шокира някои зрители по време на участие в предаването Today на телевизията с декларация, която сякаш изненада и него според Си Ен Ен. Актьорът беше поздравен от водещия на сутрешното предаване Крейг Мелвин за това, че е голям поддръжник на кръводарителските акции. Айзенбърг помогнал и участва в акция по кръводаряване, проведена в предаването, пише БТА.

„Ще даря бъбрека си след шест седмици. Наистина", каза актьорът. Докато присъстващите изразиха изненадата си, Айзенбърг добави: „Не знам защо. Бях заразен от вируса на кръводарителството".

Той допълни, че първоначално е имал идеята да стане донор още преди десетилетие, но никога не е получил отговор от организацията, с която се е свързал тогава.

В САЩ има недостиг на донори на органи, отбелязва Си Ен Ен. Приблизително 90 000 души са в списъка на чакащите за трансплантация на бъбрек към септември 2024 г., показват данните.