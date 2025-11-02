Тенис талантът Иван Иванов е гадже с германка с български корени (Видео)

Тенис талантът ни Иван Иванов е гадже с германката с български корени Джесика Франке. 19-годишната хубавица сама показа кадри, на които двамата се прегръщат и целуват. Джесика изпраща куп сърца на Иван и се обръща към него с мили думи. Повод за това бе рожденият ден на спортиста. Шампионът от юношеските издания на "Уимбълдън" и US Open навърши 17 години в четвъртък.

"Най-щастлив рожден ден, любов моя!", пожела му Джеси. За романтичната авантюра между двамата вестникът ни информира първи още през септември, като тогава Иванов и Франке все още не я афишираха публично из социалните мрежи. Сега вече явно са решили да не се крият и да се насладят на миговете заедно.

На едно от видеата двамата се разхождат прегърнати из улиците на Ню Йорк, а Иван нежно целува половинката си по бузата. На друга снимка двойката е усмихната на фона на огромно виенско колело, а трети кадър ги показва в летни дрехи край брега на морето.

