Андре Токев: Искам да се поправя, в затвора ми беше тежко за най-близките

Готвачът Андре Токев се върна към престоя си в затвора заради прословутото му шофиране под въздействието на алкохол в София. През 2021 г. в социалните мрежи излезе видео на автомобила му, който криволичи по джанти на Околовръстното шосе в София.

"Много е трудно хората да ти повярват. - каза той пред НОВА. - Не мога да го повярвам, защото и в моето село, където са ми братовчедите, те не могат да повярват. Те ме познават добре и знаят, че не разграждам алкохола. Когато ми отнеха свободата ми тежко за най-близките, комуникацията беше по един стар телефон като монети, само че с карта.

Токев потвърждава, че не си спомня какво се е случило в онази вечер.

„Мисля, че с моите действия хората усетиха, че аз искам да се поправя", каза той.

Най-силна подкрепа среща от семейството си, което застава зад него през цялото „меню" на неговата прошка, както сам го описва. „За прошката има две менюта: едното е дегустационно - много степени, другото обаче е това, което аз обожавам да правя - да поканя приятели навън, на една хубава маса и може би мога да направя изкуплението с една хубава, богата трапеза. Тази комуникация, споделяне, това е богатството на масата", заключва Андре Токев.