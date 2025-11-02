Урзула Крехел е носителката на тазгодишната награда „Георг Бюхнер“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската писателка и поетеса Урзула Крехел бе отличена с наградата „Георг Бюхнер" за 2025 г. на церемония в Държавния театър в западния град Дармщат, съобщи ДПА.

Наградата „Георг Бюхнер", придружена от парична премия в размер на 50 000 евро, се счита за най-престижното литературно отличие в немскоезичния свят.

77-годишната Крехел е известна най-вече с документалните си романи, сред които Geisterbahn („Влакът на духовете") и Das Landgericht („Окръжният съд").

„В творчеството си Крехел се противопоставя на опустошенията в германската история и на сегашното влошаването на положението в света", се посочва в мотивите на журито.

В началото на благодарствената си реч писателката заяви: „Историята експлодира, погребвайки под себе си безименни хора."

Тя добави: „Да пишеш означава да мислиш, да наблюдаваш, да обръщаш внимание на тоновете и дисонансите, да правиш изводи с далеко достигащи последствия. Да пишеш означава да четеш и да забелязваш незабележимото. Да пишеш означава да мислиш за смъртта, за насилствената смърт, да си спомняш условията на живот, които убиват. С лицемерни думи политиците поръсват кървавите петна с дървени стърготини, за да се оплакват новите жертви."

Родена в град Трир, Западна Германия, Урзула Крехел живее и работи в Берлин. Критиката я свързва с феминисткото движение и възгледите за „нова субективност", но по-късно поетесата изпитва влияния от сюрреализма и променя посланията и стила си, пише БТА.

Освен това наградата „Зигмунд Фройд" тази година бе присъдена на историка Дан Динер, а наградата „Йохан Хайнрих Мерк" – на писателката Илма Ракуса.

Наградата „Георг Бюхнер" е учредена през 1923 г. по време на Ваймарската република в чест на писателя Георг Бюхнер – автор на пиесите „Войцек" и „Смъртта на Дантон". Той е роден през 1813 г. в тогавашното Велико херцогство Хесен и умира през 1837 г. в Цюрих. Първоначално отличието се присъждало на творци, произхождащи от Хесен или духовно свързани с тази провинция. През 1951 г. наградата е преобразувана в обща литературна награда, която ежегодно се връчва от Немската академия за език и литература в Дармщат.