Надя Тодорова измисля репликата: Ами да ги подредим “роднина - милиционер, роднина - милиционер”

Надя Тодорова се ражда на 1 ноември 1925 г. - в Деня на народните будители. С любовта си към отечеството и със себераздаването си на сцената и екрана тя напълно покрива определението за будител.

“Нямате представа

колко ми липсва

България”,

възкликваше Надя Тодорова всеки път, когато български журналист ѝ звънеше за поредното интервю. Последните години от живота си тя прекара в дома на дъщеря си Антоанета в Прага и се придвижваше с инвалидна количка.

Надя Тодорова е връстничка на Георги Калоянчев и Георги Парцалев - родена е през 1925 г. Започва творческата си кариера в общинския театър в Асеновград, после режисьорът Любен Гройс я кани в Смолянския, следват Пазарджик, Сливен, Габрово. Няма професионално образование, но има огромен талант.

Призната е за актриса по прословутия член 9 според стар указ на правителството, който позволява на самодейци да работят в професионалните театри. Любовта ѝ към филмите и артистичният ѝ талант явно идват от баща ѝ, работил някога в софийското кино “Одеон”.

През 20-те години на миналия век го канят в Станимака (днес Асеновград), за да открие първото нямо кино в града. Вместо да се върне обратно в София, той се влюбва в местна девойка и остава там, в провинцията.

Като малка Надя искала да стане балерина. След като завършва гимназия, записва право в Софийския университет. По време на ваканцията след първи курс вижда обява в Асеновград, че ще бъде проведен изпит за актьори за общинския театър в града.

След години ще признае, че тогава нещо трепва в сърцето ѝ. Без да каже на никого, се явява на изпита. Изпълнява монолога на Жулиета от драмата на Шекспир и е сред първите приети. А ролята на Жулиета на професионалната сцена ще остане голямата ѝ мечта. Както ролите Ричард Трети на Калоянчев и Дон Кихот на Парцалев, наборите ѝ.

Кадърът от филма, в който актрисата произнася прочутата фраза за милиционера и роднината.

На театралната сцена играе 39 години, 8 месеца и 14 дни. Снима се в над 40 български филма. След като играе с Коста Цонев в “Година от понеделници”, той я нарича голямата актриса на малките роли и българската Ана Маняни. Тя играе с подкупваща естественост и непринуденост. Когато я гледат в първите филми, мнозина мислят, че е натуршчик.

В киното дебютира

чак на 50 години

Първи я кани пред камерата Тодор Андрейков, наречен Човека кино, в своя единствен игрален филм “Неделни мачове” през 1975 г. Но през следващата 1976 г. излизат три филма с нейно участие - “Самодивско хоро”, “Записки по българските въстания” и “Снаха”. И режисьорите сякаш започват да наддават за артистката, в която всичко беше голямо - и габаритите, и талантът, и сърцето, и чувството за хумор.

Най-често я снима Иван Андонов. Той казваше, че тя е в графата му “любими артисти” заедно с Георги Русев. Надя признаваше, че той е нейният кръстник в киното. След “Самодивско хоро” актрисата играе в още 9 негови филма: “Покрив”, “Черешова градина”, “Светъл пример”, “Дами канят”, “Бяла магия”, “Опасен чар”, “Мечтатели”, “Вчера”, “Адио, Рио”.

Вмъква я в малка роля, вероятно написана само заради нея, и в първия си филм, който заснема след промените през 1989 година - “Вампири, таласъми...”.

Иван Андонов разказваше, че най-голямата ѝ роля в негов филм е в “Дами канят”. Тя е една от курсистките по шофиране и също като тях се опитва да свали красивия инструктор Яким (Стефан Данаилов).

С огромна страст

тя плете и

мери пуловера

за палавия Яки

И с каква нега в очите му казва: “Екиме, хайде да избягаме от този прованс!” или: “Вземи ме, лодкарю, в своята ладия лека...”. “Лада, лада искаш да кажеш...”, прозаично я поправяше инструкторът.

Героинята на Надя Тодорова се обяснява в любов на палавия Яки.

“Виждах колко щастлива беше, когато се облечеше и гримираше за ролята си във филма - разказваше още Иван Андонов. - Абе, става хубава жена, жена със самочувствие!

И мъжът ѝ Кольо Теменугов, един прекрасен човек, който много я обича, като я вижда с червената перука, вика: “Наде, я си ела вкъщи с нея, много си хубава!”

И започва Теменугов да се върти всеки ден около снимачната площадка, доста ревниво да я поглежда, когато се снима с Ламбо. Току ѝ носи ябълчица, сокче, нещо да се погрижи за нея, да не я остави в опасния чар на Стефан Данаилов.

Именно в “Опасен чар” Андонов събира двамата си любимци в семейна двойка. И точно Надя измисля култовата фраза “Ами да ги подредим роднина - милиционер, роднина - милиционер...” Хрумва ѝ, докато с Георги Русев умуват как да изиграят сцената с разпределянето на сватбените покани.

Възниква спор дали фразата ще мине през Художествения съвет.

Андонов остави

репликата във

филма, а оттам тя

влезе в

българската история

Двамата актьори са толкова органични като семейство, че един ден, докато те седят на пейка и чакат да им дойде редът за снимки, край тях минава някаква жена, заглежда ги с любопитство и пита: “Вярно ли е, че вие сте мъж и жена?”.

Георги Русев казваше, че Надя няма аналог в българското кино. Освен с Иван Андонов Надя снима с почти всички големи български режисьори от нейното време.

Играе в “Илюзия” на Людмил Стайков, “Любов и нежност” и “Закъде пътувате?” на Рангел Вълчанов, “Двойникът” и “Господар за един ден” на Николай Волев, “В името на народа”, “Войната на таралежите” и “Карнавалът” на Иванка Гръбчева и др.

Когато през 1977 г. Младен Киселов става директор на Сатиричния театър, кани Надя Тодорова в трупата му. Тя мисли дълго, но накрая отказва и остава в Асеновград, за да гледа болните си родители.

С Никола Теменугов се женят през 1952 г. През 2002-а отбелязват златната си сватба с църковен брак. Двамата имат син и дъщеря. След смъртта на съпруга си през 2009 г. Надя отива да живее в чешката столица, където дъщеря ѝ Антоанета работи като реставратор.

“Като млада исках много неща. Обичах с любов да си върша работата. Сега искам само да съм здрава и да имам бодър дух до последния момент. Защото е много лошо човек да изгуби разсъдъка си и да стане смешен”, каза Надя Тодорова през 2006 г.

Господ, изглежда, чу молбата ѝ и запази духа и разсъдъка ѝ до последния ѝ земен ден. Тя си отиде на 21 юни 2016-а.