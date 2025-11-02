ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тунчев: "Левски" ни вкара нелепи голове

Досегашният дом отесня за принц Уилям, мести семейството си в нова 8-стайна резиденция

Кейт Мидълтън и принц Уилям официално се преместиха в своя нов постоянен дом, където планират да останат дори след като се възкачат на трона.

Според британски издания те вече са се нанесли във Форест Лодж в Уиндзор, използвайки кратката ваканция на трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. 

Досега те живееха в Аделаида Котидж в Уиндзор, а децата посещаваха близкото училище Ламбрук, но изглежда резиденцията с 4 спални се е оказала тясна за 5-членното семейство. 

Новата във Форест Лодж разполага с осем спални и вероятно ще е доста по-комфортна. Освен това е заобиколена от красив парк. С оглед сигурността на престолонаследника и семейството му около парка ще бъде отцепен периметър от 3,7 километра и местните жители вече нямат достъп до района.

Според таблоиди във Великобритания това поражда известно напрежение сред местните, свикнали с разходките си в тази посока, но сега ще трябва да се примирят с кралското присъствие в живописния район.  

Уилям и Кейт Мидълтън КАДЪР: Екс/@KensingtonRoyal

