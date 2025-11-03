ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още промени във Формула 1: 2 задължителни спирания...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21633691 www.24chasa.bg

Внукът на Симеон II при дебюта си на гвардеец: Горд съм, че съм българин

1964
Симеон-Хасан държи факлата малко преди да започне шествието. СНИМКА: ОФИЦИАЛЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА МЛАДЕЖКИ ГВАРДЕЙСКИ ОТРЯДИ

В Деня на народните будители Симеон-Хасан - внукът на Симеон Сакскобургготски, направи дебюта си на гвардеец. Това стана в Елин Пелин, където по традиция отбелязват празника с тържествено факелно шествие, а 18-годишният царски внук марширува заедно с младежкия гвардейски отряд към местното училище “Васил Левски”.

“Много съм благодарен на майка ми, че тя ме е родила тук, в България, че съм българин. Благодарен съм на 22-и гвардейски отряд, че ми дадоха възможността да марширувам днес с тях”, каза Симеон-Хасан пред БНТ на живо оттам.

Той се присъедини като доброволец към младежките гвардейски отряди преди десетина дни. На церемонията по приемането му в редиците на организацията присъстваха дядо му Симеон II и членове на българското царско семейство. Като част от организацията младият княз репетира и участва в дейностите на 22-и ученически гвардейски отряд към СУ “Васил Левски” – Елин Пелин, както и в национални и международни прояви, форуми и инициативи за младежко участие, доброволчество и гражданско образование.

Симеон-Хасан държи факлата малко преди да започне шествието. СНИМКА: ОФИЦИАЛЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА МЛАДЕЖКИ ГВАРДЕЙСКИ ОТРЯДИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета