Явор Гърдев приключи снимките на “Ян Бибиян”, показа важна актриса

Известният режисьор Явор Гърдев приключи снимките на игралния филм по едноименния детски роман на Елин Пелин. Това съобщи сам преди няколко дни във фейсбук, за да благодари на колегите си. А после пак там пусна и кадър от партито по случай края на снимачния процес.

“С една особено важна актриса!”, написа режисьорът към фотоса, на който е прегърнал бяло куче.

За сценария по филма той работи заедно със Захари Карабашлиев, а за едни от главните роли се доверява на Самуел Финци и Захари Бахаров. Заради персонажа си в “Ян Бибиян” през лятото Владо Карамазов дори си пусна мустак, а след това обясни, че филмът е от проектите, които ще му останат хубав спомен.