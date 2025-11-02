ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борис Бекер се разминал с Яник Синер преди 4 г.

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21633715 www.24chasa.bg

Явор Гърдев приключи снимките на “Ян Бибиян”, показа важна актриса

2264
С една особено важна актриса!, написа към този кадър Явор Гърдев във фейсбук.

Известният режисьор Явор Гърдев приключи снимките на игралния филм по едноименния детски роман на Елин Пелин. Това съобщи сам преди няколко дни във фейсбук, за да благодари на колегите си. А после пак там пусна и кадър от партито по случай края на снимачния процес.

“С една особено важна актриса!”, написа режисьорът към фотоса, на който е прегърнал бяло куче.

За сценария по филма той работи заедно със Захари Карабашлиев, а за едни от главните роли се доверява на Самуел Финци и Захари Бахаров. Заради персонажа си в “Ян Бибиян” през лятото Владо Карамазов дори си пусна мустак, а след това обясни, че филмът е от проектите, които ще му останат хубав спомен.

С една особено важна актриса!, написа към този кадър Явор Гърдев във фейсбук.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета