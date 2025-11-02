ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивет Лалова: Добрите спортисти са много добри музи...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21633782 www.24chasa.bg

Венета Райкова избяга от страната на романтично пътуване до Париж

3252
Венета Райкова Снимка: Би Ти Ви

Бившата водеща на „Преди обед"  Венета Райкова е преживяла труден период, след като изненадващо се раздели с bTV. По думите на нейни близки, решението на телевизията я заварило неподготвена и я хвърлило в тежко емоционално състояние.

В опит да я изкара от меланхолията, новият ѝ партньор решил да организира романтично пътуване до Париж. Двамата отседнали в престижен хотел в центъра на града, разгледали Лувъра, Айфеловата кула и катедралата Нотр Дам, а вечерите им преминали в атмосфера на шампанско и гледка към реката Сена, съобщава "България Днес".

Венета Райкова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета