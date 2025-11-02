Венета Райкова избяга от страната на романтично пътуване до Париж

Бившата водеща на „Преди обед" Венета Райкова е преживяла труден период, след като изненадващо се раздели с bTV. По думите на нейни близки, решението на телевизията я заварило неподготвена и я хвърлило в тежко емоционално състояние.

В опит да я изкара от меланхолията, новият ѝ партньор решил да организира романтично пътуване до Париж. Двамата отседнали в престижен хотел в центъра на града, разгледали Лувъра, Айфеловата кула и катедралата Нотр Дам, а вечерите им преминали в атмосфера на шампанско и гледка към реката Сена, съобщава "България Днес".