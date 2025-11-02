Ивет Лалова: Добрите спортисти са много добри музиканти, виждам ритъма в сина си

Добрите спортисти са много добри музиканти. Това свое наблюдение сподели красивото лице на българската лека атлетика Ивет Лалова пред Лора Крумова, в предаването „На фокус" по Нова телевизия.

Според нея теорията ѝ се потвърждава и от сина ѝ Тиаго. "Аз виждам ритъма в него", добави тя.

"Опитвам всичко това, което съм научила от спорта, през целите 25 години да му го предавам и успявам", допълни тя и поясни, че най-важното, което иска да му даде е свободата.

"Разбира се ще го науча на основите неща, на това да има ценности, на това в какво да вярва, какво да обича", допълни Лалова, но е категорична, че свободата той да избере пътя си, е най-важното нещо в живота. И поясни, че именно тази свобода е в основата на това, което самата тя е постигнала.

"На мен ми беше дадена тази свобода, затова стигнах толкова далече", сподели още тя.

Лалова разказа за момента, в който е трябвало да се оттегли временно от спорта заради тежка травма.

„Когато успееш млад да изкачиш върха, има риск да си помислиш, че нещата ще се случват лесно и че хубавото тепърва започва. Така се случи при мен в момента, в който на 20 години постигнах своите успехи. Тогава си казах – това е началото на пътя, оттук нататък нещата ще стават лесно, моите успехи са сигурни. Животът показва, че не е така. Това обаче е моментът, който те прави и човек, и спортист. На това учи спорта – да ставаш, да се изправяш, неведнъж. Това е силната му страна, защото те кара да бъдеш по-силен като човек и да ставаш още по-добър", каза още Ивет.