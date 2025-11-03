Бритни Спиърс изтри профила си в инстаграм, след като предизвика притеснение сред феновете с поредица от „странни" публикации и публичен конфликт с бившия си съпруг Кевин Федърлайн, пише "Дейли мейл".

Поп звездата, която е на 43 години, изглежда е деактивирала акаунта си в неделя, тъй като той вече не е достъпен, а при опит за отваряне се появява съобщение, че „профилът може да е бил премахнат".

През последните седмици фенове изразиха тревога, след като Спиърс публикува видео, в което танцува с видими синини по ръцете и придружи клипа с загадъчни послания, свързани със синовете ѝ – Джейдън Джеймс (19) и Шон Престън (20).

Само преди седмица певицата отговори на твърдения, че имението ѝ в Лос Анджелис е „мръсно", като публикува още едно провокативно видео, в което позира с бански костюм.

Миналия месец певицата сподели видео, в което показа „ужасна" травма на крака, докато танцува у дома, облечена в розова мини рокля с пайети и с бяла превръзка на дясното коляно. В друга своя скорошна публикация Спиърс твърди, че е получила „мозъчно увреждане".

Всичко това се случва на фона на нарастващи опасения, че кампанията за прекратяване на попечителството над певицата може да е била катастрофална грешка — след като 47-годишният ѝ бивш съпруг Кевин Федърлайн направи шокиращи твърдения за нейното „стряскащо поведение".