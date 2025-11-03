Белгийската модна дизайнерка Марина Йи почина на 67-годишна възраст

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгийската дизайнерка, част от колектива "Шесторката от Антверпен", направил революция в модата през 80-те години, почина на 67-годишна възраст, предаде АФП, като цитира съобщение на Музея на модата в Антверпен, съобщава БТА.

"Нейното име е неразривно свързано с легендарната "Шесторка от Антверпен", която постави белгийската мода на световната карта", отбелязват от музея.

През 1986 г. шестима млади фламандски дизайнери, завършили Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен, натоварват творенията си в микробус и ги представят в Лондон.

Тъй като имената им са почти непроизносими извън Белгия - Ан Демюлеместер, Дирк ван Сайн, Марина Йи, Дрийс ван Нотен, Валтер ван Бейрендонк и Дирк Бикембергс, стават известни като "Шесторката от Антверпен".

Тяхното сдържано творчество е в контраст с епохата, доминирана от пайети и сака с подплата, припомня АФП.

Тези дизайнери имат различни съдби – от относителната анонимност на Марина Йи до международния успех на Дрийс ван Нотен и Ан Демюлеместер, прочути от Токио до Ню Йорк, или Дирк Бикембергс, чиито тениски и маратонки са приети от спортистите, отбелязва АФП.

Преди смъртта на Марина Йи от рак, Музеят на модата в Антверпен планираше да посвети изложба на шестимата дизайнери през 2026 г., за да отбележи 40-годишнината от международния им пробив.