Райна Кабаиванска почетен гост на откриването на сезона на Римската опера

Райна Кабаиванска беше почетен гост на откриването на сезона на Римската опера в събота вечерта с "Тоска" от Джакомо Пучини. Спектакълът е в чест на 125-ата годишнина от първото представяне на шедьовъра на Пучини през януари 1900 г. в Рим. Оригиналната постановка на Адолф Хохеншайн е възстановена от Карло Сави (сценография) и Ана Биаджоти (костюми). Режисьор е Алесандро Талеви. В главните роли бяха Елеонора Бурато, Джонатан Тетелман и Лука Салси. На диригентския пулт е бил Антонио Фоляни, който замени в последния момент Даниел Орен, поради внезапно неразположение.

Спектакълът, излъчен пряко по италианската телевизия РАИ, е събрал рекордна аудитория от над половин милион зрители. Райна Кабаиванска пристигна в театъра, придружена от изпълнителния директор на Нов български университет д-р Георги Текев, с когото преди 25 години създадоха прочутата "Школа Кабаиванска". Звездата на световната оперна сцена беше посрещната от директора на Римската опера Франческо Джамброне, артистичният директор Алесандро ди Глория, представители на правителството и градската управа и от стотици почитатели.

В антракта след първо действие Райна Кабаиванска се включи с коментар в телевизионното излъчване: "Музиката на Пучини е истински театър. Още с първите ноти се пренасяме в атмосферата на театъра и оставаме в него. Щастлива съм, че тази моя "Тоска", която съм правила в оригиналната сценография, продължава своя път напред", каза Кабаиванска.

Сред официалните гости бяха кметът на Рим Роберто Гуалтиери, зам. - министърът на културата Джанмарко Маци, представители на политическия и бизнес елит, звезди от шоу бизнеса.

"Винаги е голяма радост и чест последната дива на операта да бъде в своя театър, който помни нейните велики успех!" сподели Франческо Джамброне. В новия сезон на театъра се представят две от големите имена от майсторските класове на Райна Кабаиванска в Нов български университет - Мария Агреста и Вероника Симеони.