Тейлър Суифт оглавява класацията на „Билборд“ за албуми за четвърта поредна седмица

Тейлър Суифт КАДЪР: Екс/@TheSwiftSociety

Тейлър Суифт остава на върха на класацията „Билборд“ 200, като албумът ѝ The Life of a Showgirl е номер едно четвърта поредна седмица, съобщи сайтът на изданието. 

От него са продадени 146 000 еквивалентни албумни единици за отчетния период. Това е вторият албум през 2025 г., който прекарва първия месец след излизането си начело на подреждането. Суифт вече има 90 седмици на първа позиция в кариерата си, което е рекорд за соло изпълнител, отбелязва "Билборд".

На второ място в класацията остава саундтракът на анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" с 84 000 еквивалентни албумни единици, докато I'm the Problem на Морган Уолън запазва трета позиция с продадени 76 000 еквивалентни единици за отчетния период, пише БТА. 

Канадецът Даниел Сезар дебютира в топ 10 със Son of Spergy на четвърта позиция, като от продукцията са продадени 43 000 еквивалентни единици за отчетния период. Пета е Сабрина Карпентър с Man's Best Friend  (42 000 продадени отчетни единици).

 

