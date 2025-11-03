Тейлър Суифт оглавява класацията на „Билборд“ за албуми за четвърта поредна седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тейлър Суифт остава на върха на класацията „Билборд“ 200, като албумът ѝ The Life of a Showgirl е номер едно четвърта поредна седмица, съобщи сайтът на изданието.

От него са продадени 146 000 еквивалентни албумни единици за отчетния период. Това е вторият албум през 2025 г., който прекарва първия месец след излизането си начело на подреждането. Суифт вече има 90 седмици на първа позиция в кариерата си, което е рекорд за соло изпълнител, отбелязва "Билборд".

На второ място в класацията остава саундтракът на анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" с 84 000 еквивалентни албумни единици, докато I'm the Problem на Морган Уолън запазва трета позиция с продадени 76 000 еквивалентни единици за отчетния период, пише БТА.

Канадецът Даниел Сезар дебютира в топ 10 със Son of Spergy на четвърта позиция, като от продукцията са продадени 43 000 еквивалентни единици за отчетния период. Пета е Сабрина Карпентър с Man's Best Friend (42 000 продадени отчетни единици).