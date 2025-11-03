Черната пантера Багира получи тиква, пълна с лакомства

Черна пантера Багира от зоопарка в Бургас получи специални тикви, пълни с лакомства и изненади.
"Тя беше истински впечатлена от шарените тикви – с интерес ги разгледа, поигра с тях и не пропусна да извади вкусотиите, скрити вътре", разказват от зоопарка на страницата си във фейсбук.
Освен забавление, тиквите са и полезни за пантерите – те съдържат витамини, минерали и фибри, които подпомагат доброто храносмилане и укрепват имунната система. А хрупкавата им текстура стимулира инстинкта за игра и търсене на храна – важна част от обогатяването на ежедневието на дивите котки, допълват от там.
