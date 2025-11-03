ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален проект

Подкаст: Марио Хосен: Подготвяме грандиозна 100-годишнина на „Варненско лято“

Идват световни имена, даваме шанс и на младите

В днешния епизод на „КУЛТурна Варна“ водещата Мила Иванова говори за култура, която не е просто програма, а градска памет. Гост в студиото е Марио Хосен - цигулар със световна биография, признат като един от големите съвременни интерпретатори и изследователи на Паганини, концентирал по целия свят, но и човек, който пренася опита си обратно у дома като артистичен директор на Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

Това е най-старият действащ фестивал за класическа музика в България и една от най-разпознаваемите сцени в Централна и Източна Европа. Хосен разказва за това възможно ли е Варна да се превърна във Виена на Балканите и как все повече семейства от австрийската столица, където той живее от 30 години, пътуват редовно до морския ни град за хапка култура на фона на великолепното Черно море.

Проектът е съфинансиран от фонд „Култура", община Варна.

