Рецитал на световноизвестната оперна певица Асмик Григорян в Софийската опера

Една от най-вълнуващите певици в момента Асмик Григорян пристига за грандиозна галавечер на 14 ноември в Софийската опера.

След като триумфално откри новия сезон на Националната опера с „Тоска" Маестро Даниел Орен ще дирижира българския дебют на Асмик Григорян. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера

За концерта си в София певицата е избрала няколко великолепни арии, които я представят като ярка драматична певица, но и като нежна и любяща жена. Ще чуем Лейди Макбет от „Макбет" от Верди, арии от „Мадам Бътерфлай", „Тоска" и „Манон Леско" от Пучини. Акцент в програмата са сцената с писмото на Татяна от „Евгений Онегин" от Чайковски и песента към месеца от „Русалка" от Дворжак.

Оркестърът и хорът на операта ще допълнят вечерта с няколко от най-ефектните инструментални и хорови страници от „Силата на съдбата", „Макбет", „Набуко", „Мадам Бътерфлай" и „Манон Леско".

Всичко около Асмик Григорян от най-ранно детство е свързано с операта. Баща й е тенорът Гегам Григорян, един от най-известните оперни певци в Русия и на големите сцени в чужбина. Майка й също е оперна певица – Ирена Милкeвичюте.

Асмик Григорян два пъти е определяна за „Певица на годината".

„Тя беше Саломе в Хамбург, Турандот във Виена, Лиза в Мюнхен. Затова без никакво съмнение Асмик Григорян отново ще бъде обявена за „Певица на годината" за изпълнението на тези роли.", се казва в мотивите на престижното списание „Опернвелт".

„Сопрановият ѝ глас пленява с тъмни тонове и блясък във високите ноти, който е несравним."

„Асмик Григорян е първокласна пееща актриса."

„Григорян има плътен, здрав и стабилен глас, с изящно женствен тембър."

Това са само част от всички възторжени отзиви за творческите й превъплъщения.

През този сезон Асмик Григорян отново успешно ще съчетае големите оперни роли с изискани камерни вечери в най-големите театри и зали в Европа и Америка. Тя ще бъде Дездемона в Кралския театър в Мадрид, Саломе в Хамбургската опера, Сента в Монте Карло, Чо-Чо-сан в Берлин, Турандот в Дортмунд, Саломе и Лейди Макбет в Мюнхен, Манон Леско в Барселона, Татяна в Ню Йорк и Виена.

С различни концертни програми ще гостува в Карнеги хол, Миланската Скала, Рим, Цюрих, Виена и Мадрид.