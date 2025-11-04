ЧРД на Елена Вълчева - умния глас на българския пиар

Мислете навреме за важните неща - когато този съвет идва от умен пиар като Елена Вълчева, трябва да бъде приет сериозно. Не само защото разбира от кризи и в кариерата си съветва лидерите да са смирени и човечни, не само защото създаде една от най-успешните пиар агенции - “Янев и Янев”, но и защото е наясно със смисъла и вкуса на общия ни живот. За нея истинските герои са хората, които съвестно си вършат работата, и точно такава я обичат и уважават и приятелите, и конкурентите ѝ. А тя ще посрещне рождения си ден днес като щастлива баба на 4-ма внуци.

От “24 часа” - здраве!