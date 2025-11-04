ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг...

За да ги знаят и младите: Библията и какъв празник е днес - в телефона до ТикТок и фейсбук

Така изглежда мобилното приложение БПЦ-БП.

В мобилното приложение на Българската православна църква са и всички молитви

Редом до фейсбук, инстаграм и ТикТок вече може да си свалите на телефона и приложението на Българската православна църква.

В него са молитвите, кой ден от православния календар е днес и пълният текст на Библията.

Мобилното приложение е със съкращението БПЦ-БП и в него има няколко раздела: Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет, новини, църковен календар, молитви, жития на светиите и видеогалерия. 

Още една крачка до младите - това е основната цел на Светия синод, за да може да имат лесен и удобен достъп до православната ни църква.

Предстои приложението да бъде развивано и допълвано. В бъдещи версии ще има още функционалности, като например пълен достъп до печатния официоз на църквата – “Църковен вестник”, както и до издания на Синодалното издателство.

