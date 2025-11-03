Правнучката на Лев Толстой - Виктория, Лейди джаз, пак пее в Пловдив

Преди 10 години шведската джаз певица Виктория Толстой - наследничка на Лев Толстой, се влюбва в публиката на “Пловдив джаз фест” и обещава да се върне отново. Само след дни - на 7 ноември, изпълнителката, известна с псевдонима си Лейди джаз, ще спази обещанието си и ще пее заедно с “Якоб Карлсон трио” на 11-ото издание на фестивала.

51-годишната Луиза Виктория Толстой е родена в градчето Сигтуна до Стокхолм през 1974 г. и е дъщеря на Мари Толстой, праправнучка на големия руски писател, и на шведа Ерик Келберг, преподавател по музика в Университета в Упсала. Певицата никога не излиза сама на сцената, а с пианиста Якоб Карлсон работят заедно от 30 години и смесват метъл, електронна музика и шведски народни песни.

Преди тяхната изява Христо Йоцов, Антони Дончев и All-Star Big Band ще открият фестивала в Дома на културата “Борис Христов” с композиции на Христо Йоцов, писани между 1982 г. и 2020 г. Финалният джемсешън на 9 ноември ще е на една от най-великите джаз групи в света – Yellowjackets, които имат две награди “Грами”.

По традиция ще бъде връчена и Голямата награда за цялостен принос в джаз музиката у нас, като неин носител тази година ще е Стоян Янкулов – Стунджи.

