Обявиха началото на конкурса за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие"

Община Монтана обявява началото на международния конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие" – част от престижните международни празници на духовите оркестри „Дико Илиев". През 2026 година темата, която ще вдъхнови малките художници, е „Фолклорните костюми, накити и аксесоари на моя народ".

Конкурсът кани деца от цял свят на възраст между 7 и 15 години да покажат с багри и въображение как виждат красотата на традициите. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: от 7 до 11 години и ІІ група – от 12 до 15 години.

Всеки млад творец може да участва с до три произведения – рисунка, пластика или приложна творба, без ограничения в техниката и жанра.

Конкурсът се провежда на два етапа. До 15 февруари 2026 г. участниците трябва да изпратят на имейл [email protected] качествена дигитална снимка на творбата си (формат jpg, 300 dpi, 3–6 MB), заедно с попълнен формуляр за участие. От всички кандидатури журито ще подбере 200-те най-добри творби от България и чужбина, които ще продължат във втория етап на конкурса.

Авторите на класираните рисунки ще изпратят оригиналите си до 1 март 2026 г. на адрес: Община Монтана, ул. „Извора" № 1. Победители ще получат статуетката на празниците, грамоти и предметни награди, а отличените творби ще бъдат включени в изложба в галерия „Кутловица".

Наградите ще бъдат връчени тържествено на 7 май 2026 г. при откриването на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев", чието съпътстващо събитие е конкурсът за изобразително изкуство за деца „Тъпан бие, хоро се вие".

Детският конкурс „Тъпан бие, хоро се вие" се провежда от 2002 г. като от 2006 г. е международен. В него до момента са участвали деца от над 50 държави от всички континенти. Творбите им изненадват с разнообразието от стилове, жанрове и техники.

За повече информация следете страницата на конкурса в социалните мрежи и сайта на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев" – Монтана.