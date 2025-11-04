Папараци заснеха Пи Диди в двора на затвора

Снимки на Шон "Пи Диди" Комбс в затвора се появиха за първи път след ареста му миналата година, след като беше преместен в затвор в Ню Джърси, за да излежи остатъка от четиригодишната си присъда.

Кадри, получени от TMZ, показват 55-годишния Комбс да се разхожда из двора на Федералния поправителен институт Форт Дикс по време на почивка. Някога добре поддържаната му брада сега е посивяла и изглежда доста неподдържана, докато музикантът се наслаждава на свежия есенен въздух.

Опозореният хип-хоп магнат, който не беше виждан от обществеността от ареста си през септември миналата година, е облечен в шапка и суитшърт.

В момента Диди е лишен от свобода в затвор, разположен на територията на военната база Макгуайър-Дикс-Лейкхърст, след осъждането му по две обвинения в проституция.

Не е ясно кога е бил преместен от центъра за задържане в Бруклин, където беше държан от ареста си. В новия си "дом" основателят на Bad Boy Records вече е успял да си осигури работа в пералнята на затвора, според TMZ.

Адвокатите на Комбс миналия месец поискаха от съдията преместването му в мъжкия затвор с ниска степен на сигурност, за да може да участва в програмата за лечение на наркозависимост. Той вече е излежал около 14 месеца от 50-месечната си присъда и ще бъде освободен от затвора на 8 май 2028 г., пише Дир.бг.

Диди обаче може да спечели намаляване на времето си зад решетките чрез участието си в лечение за злоупотреба с вещества и други затворнически програми.

Миналата седмица адвокатите на Комбс поискаха от федералния апелативен съд бързо да разгледа законността на осъждането и присъдата му. 55-годишният мъж иска жалбата му да бъде разгледана достатъчно скоро, за да може да се възползва от намаляване на времето, прекарано в затвора, ако апелативният съд отмени осъждането му, казаха адвокатите му.

Президентът Доналд Тръмп също заяви, че Диди го е помолил за помилване, но не каза дали ще удовлетвори молбата.