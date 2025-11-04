Актьор е най-сексапилният мъж на планетата за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джонатан Бейли, звездата от „Злосторница", бе обявен от списание „Пийпъл" за най-сексапилния мъж на 2025 г., съобщава Асошиейтед прес и БТА.

Бейли поема щафетата от звездата от „Офисът" и „Джак Раян" Джон Красински, който беше избран за 2024 г.

„Това е огромна чест", каза 37-годишният Бейли пред списанието. „Поласкан съм".

Бейли впечатли публиката в ролята на принц Фиеро в дебюта си на големия екран през 2024 г. в „Злосторница". Втората част излиза по кината на 21 ноември.

Той блестеше с чар като лорд Антъни Бриджъртън в „Бриджъртън" на Нетфликс и спечели номинация за „Еми" през 2024 г. за ролята си в сериала „Спътници в живота" (Fellow Travelers) на Showtime. Наскоро той участва и в „Джурасик свят: Прераждане", който излезе през юли.

Бейли сподели пред „Пийпъл", че е знаел, че иска да стане актьор, откакто е бил на 5 години и баба му го е завела да гледа мюзикъла „Оливър!". В рамките на две години той е постигнал тази мечта, като е играл в Кралската шекспирова компания.

Оттогава има много участия на сцената, включително в ролята на Ричард II на Шекспир в Лондон по-рано тази година.

Бейли, който открито говори за това, че е гей, основава фондацията The Shameless Fund, която подпомага ЛГБТ организации.

„Знам, че ЛГБТ общността е под огромна заплаха в момента", казва той. „Затова е невероятно да се срещам с хора, които имат опит и виждат потенциал, за който само съм мечтал."

Първият „Най-секси мъж на света" е Мел Гибсън през 1985 г. Сред другите носители на наградата са Брад Пит, Джордж Клуни, Джон Ф. Кенеди-младши, Дейвид Бекъм, Майкъл Б. Джордан, Дуейн Джонсън, Пол Руд, Пиърс Броснан и Патрик Демпси.