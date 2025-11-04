Принц Уилям с нова инициатива в подкрепа на коренното население на Амазония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Уилям днес обявява нова инициатива в подкрепа на коренното население и екоактивистите, които често рискуват живота си, за да защитят бразилската част на Амазония, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Британският престолонаследник е в Бразилия за церемонията по връчването на неговата екологична награда "Ъртшот". Принц Уилям каза, че тези общности отдавна защитават жизненоважните екосистеми на света, но животът и земите им сега са изправени пред нарастващи заплахи.

"Ако сме сериозни по отношение на справянето с климатичната криза и възстановяването на природата, трябва да застанем на страната на тези, които я защитават", посочи принцът в изявление.

Принц Уилям пристигна в Рио де Жанейро в понеделник с надеждата да отклони вниманието от скандала с чичо си Андрю и да го насочи към каузите на кралското семейство.

Хиляди хора, които са се застъпвали за опазването на околната среда през последното десетилетие, са изчезнали или са загубили живота си, като коренните общности са непропорционално засегнати, посочва фондацията на принц Уилям United for Wildlife.

Новата инициатива в Бразилия ще се основава на петгодишен финансов пакет, обявен от престолонаследника миналата година, в партньорство с две други организации. Целта е да се осигури на 10 000 рейнджъри достъпно застрахователно покритие.

В понеделник принц Уилям се срещна с кмета на Рио де Жанейро Едуардо Паес, който му връчи ключа на града. "Аз все още съм кралят на Рио, но той е добре дошъл тук, за да сподели трона с мен тези дни", пошегува се градоначалникът пред журналистите, отбелязва АФП.

Паес каза, че принцът е възхитен от красотата на града и е обсъдил неговите впечатляващите пейзажи, плажове и фавели - бедните квартали, разположени по склоновете на гористите хълмове, които се спускат към океана.

По-късно принц Уилям посети легендарния стадион "Маракана", където получи фланелка на националния отбор на Бразилия.

В сряда в Рио де Жанейро ще се състои петото издание на церемонията за наградата "Ъртшот", която принц Уилям организира всяка година. Пет екологични проекта, представени като иновативни, ще получат по един милион лири (около 1,15 милиона евро).

Много знаменитости ще дефилират по "зеления килим" преди церемонията. Сред тях са бразилската поп звезда Анита, Кайли Миноуг и Шон Мендес.