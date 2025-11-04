Дейвид Бекъм получи мечтаното рицарско звание (Снимки)

Футболната звезда Дейвид Бекъм беше посветен в рицарско звание.

Облечен в елегантен костюм, ушит специално за повода от съпругата му Виктория, бившият футболист бе посрещнат от крал Чарлз в замъка Уиндзор, за да получи рицарското си звание за заслуги към спорта и благотворителността.

Всичко за Дейвид започва в скромната задна градина на семейния дом в Лейтънстоун. Още като дете, докато играе за "Манчестър Юнайтед", това е било сбъдната мечта за малкия Бекъм, който усърдно усъвършенствал вече емблематичните си удари от воле под внимателния поглед на баща си Тед.

Той подписва с гранда от Висшата лига като тийнейджър през 1993 г. — решение, което се превръща в катализатор за постоянен успех както на терена, така и извън него.

Днес бившата звезда на "Манчестър Юнайтед" и английския национален отбор остава единственият британски футболист, спечелил шампионската титла в четири различни страни, започвайки с шесттe си титли от Висшата лига в Англия.

Той подписва с Реал Мадрид през 2003 г., присъединявайки се към бразилския нападател Роналдо и френския халф Зинедин Зидан. Печели единствената си титла в Ла Лига с клуба през 2007 г., малко преди да напусне европейския футбол за ново предизвикателство в Съединените щати.

Там той става посланик на спорта чрез усилията си с "Лос Анджелис Галакси", водейки клуба от Западната конференция до забележителните десет трофея.

С наближаващото пенсиониране сър Дейвид прави скок към Франция, като "Пари Сен Жермен" подписва с футболиста краткосрочен договор, заради който завършва кариерата си с титла в Лига 1 през 2013 г.

Легенда на Англия, той е представял страната си 115 пъти - 58 като капитан - след като дебютира за бившия мениджър на "Трите лъва" Глен Ходъл срещу Молдова през 1996 г.

Но както много преди него, трофеят му се изплъзва, тъй като играе за пет поредни щатни мениджъри на Англия в пет поредни турнира, включително три световни първенства.

Извън терена, бракът му с модната дизайнерка и бивша членка на Spice Girls Виктория Бекъм през 1999 г. затвърждава статута му на знаменитост, който далеч надхвърля спортните му подвизи.

Преди церемонията, която го удостоява с рицарско звание, именно Виктория прави костюма, който Дейвид носи за срещата си с крал Чарлз.

"Дейвид се подиграва на Виктория, че тя никога не му шие дрехи", казва приятел на двойката пред "Дейли Мейл". "Така че, когато през пролетта разбраха, че Дейвид ще бъде удостоен със званието по-късно през годината, Виктория реши, че има достатъчно време, за да го осъществи. Тя никога преди не е правила нещо подобно и е била наясно, че ще отнеме време, но Виктория знаеше, че церемонията ще е далеч", обяснява още източникът.

"Виктория се зае с работа, проектирайки костюма от три части и тъй като не прави нищо наполовина, тя се отдаде на работата и се увери, че е абсолютно перфектен. Фактът, че Дейвид носи тоалет на Виктория Бекъм, ще направи един специален ден още по-специален."

Наред с футболната си кариера, Бекъм е подкрепял редица благотворителни каузи, включително като посланик на добра воля за хуманитарната организация УНИЦЕФ от 2005 г. насам.

Миналата година сър Дейвид, който не крие привързаността си към британската монархия, беше назначен за посланик на Фондация "Кралят", образователна благотворителна организация, създадена от краля през 1990 г.

"Отгледан съм в семейство и домакинство, което обожаваше и обичаше всичко, свързано с кралското семейство", каза той пред Town & Country през януари. "Когато кралят ме помоли да стана част от неговата фондация, бях много поласкан, много привилегирован, веднага се обадих на майка си."

Бившият футболист също така признава, че съпругата му се разплакала, след като разбрала, че е бил потърсен от краля, пише dir.bg.

"Тя знае, че баба ми и дядо ми биха се гордели, че съм играл толкова важна роля в кралското семейство и благотворителните организации, които те имат", обяснява той. "Нашият крал е невероятен човек, той не е бил невероятен само през последните пет, 10 години, той е бил невероятен човек от десетилетия."

Сър Дейвид е известен и със стилния си избор на облекло, а през 1998 г. е обявен за най-стилен мъж на годината от списание GQ и е бил модел за марки като H&M, Armani и Boss.

Сред личностите, почетени във вторник, са и носителят на Нобелова награда, романистът сър Казуо Ишигуро, и изпълнителката от "Уест Енд" Дейм Илейн Пейдж.