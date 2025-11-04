ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокурор Наташа се отрече от християнството, стана...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21647876 www.24chasa.bg

Бойко Кръстанов влиза в отбора на татковците – чака първо дете

4276
Бойко Кръстанов и Лидия Василева СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Актьорът Бойко Кръстанов скоро ще се присъедини към отбора на татковците. Той и приятелката му Лидия Василева очакват първото си дете.

Двамата се запознават покрай актьорската професия и са заедно от почти две години, а възрастовата им разлика не пречи на любовта им. Актьорът е на 37, а Лидия с 15 г. по-малка. Тя тъкмо се дипломира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Пламен Марков. Точно на тържеството преди дни показа бременното си коремче. 

Лидия Василева (в средата) на тържеството за дипломиране в НАТФИЗ. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА НАТФИЗ
Лидия Василева (в средата) на тържеството за дипломиране в НАТФИЗ. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА НАТФИЗ

Дебютът на Лидия Василева на професионалната сцена е през 2022 г., когато е едва в първи курс. Играе в спектакъла “Горчивите сълзи на Петра фон Кант” на режисьора Пламен Марков в театър “София”. Преди актьорството тя дълги години се занимава с художествена гимнастика. Още от 5-годишна възраст започва да тренира, а впоследствие става и капитан на националния ансамбъл за девойки.

Липсата на конфликти - това е ключът към щастието във връзката им. Бойко Кръстанов преди време разказа, че не са се карали, откакто са заедно. Двамата обичат да пътуват и често публикуват снимки в социалните мрежи от екскурзии.

Бойко Кръстанов и Лидия Василева СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Лидия Василева (в средата) на тържеството за дипломиране в НАТФИЗ. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА НАТФИЗ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)