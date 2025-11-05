Червените сака на Кристалина Георгиева и Лиляна Павлова – лидерство и увереност

Кристин Лагард като визионер сложи брошка на птица на конференцията "България на прага на еврозоната"

Яркочервените сака към панталони и блузи в черно на Кристалина Георгиева и Лиляна Павлова се откроиха на официалната снимка от конференцията “България на прага на еврозоната” в София.

Всички останали на кадъра са в строги тъмни костюми, включително финансовият министър Теменужка Петкова, избрала черна рокля с мидидължина и късо сако, както и Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, чийто фокус в черния костюм пада върху блестяща голяма брошка във формата на птица.

Изборът на червения цвят в политиката носи категорични послания, той е символ на лидерство и действие. И въпреки че и двете са избрали ярък нюанс на червеното, той не изглежда крещящо. Съчетан с останалата част от тоалета, която е в черно, показва дипломатически баланс и професионализъм. А в контекста на конференцията може да се разчете и като знак за увереност в предстоящата промяна, свързана с еврото. Кристин Лагард като визионер сложи брошка на птица на конференцията "България на прага на еврозоната" Снимка: Йордан Симеонов

Брошката на Кристин Лагард придава индивидуалност и елегантност на иначе строгия костюм. Украшението, изобразяващо птица, е с блестящи камъни. Вероятно аксесоарът не е избран случайно, защото птицата се свързва със свобода и визионерство. Традицията жените в политиката да използват брошки като израз на настроение или послание започва с Мадлин Олбрайт, първата жена държавен секретар на САЩ. След като иракската преса я нарича змия, тя слага украшение с формата на такова влечуго. Когато търси разбирателство, закача гълъб, а за да подсили остри изказвания, избира брошка пчела.