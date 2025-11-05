ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Червените сака на Кристалина Георгиева и Лиляна Павлова – лидерство и увереност

Мария Райчева

1540
иляна Павлова, бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, шефът на БНБ Димитър Радев, комисарят по икономиката Валдис Домбровскис, Кристин Лагард, премиерът Росен Желязков, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, Теменужка Петкова и Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност (от ляво на дясно) по време на конференцията за влизането ни в еврозоната. Снимка Йордан Симеонов

Кристин Лагард като визионер сложи брошка на птица на конференцията "България на прага на еврозоната"

Яркочервените сака към панталони и блузи в черно на Кристалина Георгиева и Лиляна Павлова се откроиха на официалната снимка от конференцията “България на прага на еврозоната” в София.

Всички останали на кадъра са в строги тъмни костюми, включително финансовият министър Теменужка Петкова, избрала черна рокля с мидидължина и късо сако, както и Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, чийто фокус в черния костюм пада върху блестяща голяма брошка във формата на птица.

Изборът на червения цвят в политиката носи категорични послания, той е символ на лидерство и действие. И въпреки че и двете са избрали ярък нюанс на червеното, той не изглежда крещящо. Съчетан с останалата част от тоалета, която е в черно, показва дипломатически баланс и професионализъм. А в контекста на конференцията може да се разчете и като знак за увереност в предстоящата промяна, свързана с еврото. 

Кристин Лагард като визионер сложи брошка на птица на конференцията "България на прага на еврозоната" Снимка: Йордан Симеонов

Брошката на Кристин Лагард придава индивидуалност и елегантност на иначе строгия костюм. Украшението, изобразяващо птица, е с блестящи камъни. Вероятно аксесоарът не е избран случайно, защото птицата се свързва със свобода и визионерство. Традицията жените в политиката да използват брошки като израз на настроение или послание започва с Мадлин Олбрайт, първата жена държавен секретар на САЩ. След като иракската преса я нарича змия, тя слага украшение с формата на такова влечуго. Когато търси разбирателство, закача гълъб, а за да подсили остри изказвания, избира брошка пчела.

