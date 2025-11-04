Докторанти от Китай с участие в Национален студентски фестивал на изкуствата.

С впечатляващ концерт стартира осемнадесетото издание на Националния студентски фестивал на изкуствата – едно от най-значимите културни събития в академичния календар на Югозападния университет „Неофит Рилски" - Благоевград. Тази година фестивалът носи особена символика, отбелязвайки 50-годишнината от създаването на университета и 30-годишния юбилей на Факултета по изкуствата.

Организаторите и участниците бяха приветствани и от ректора на Югозападния университет проф. д-р Николай Марин, който отбеляза, че с дейността си Факултетът по изкуствата доказва жизнеността и динамичното развитие на българското изкуство, разширявайки международното си сътрудничество и творчески хоризонти. Той подчерта, че истинското изкуство, създавано от студентите на университета, се ражда от съчетанието на интелект, вдъхновение и духовна отдаденост.

Програмата започна с изпълнение на Академичния хор на ЮЗУ. Под диригентството на гл. ас. д-р Магдалена Лобутова младите хористи представиха „Гаудеамус игитур" и „Слънце в очите ти". Програмата продължи с класически изпълнения на докторантите от Китай Ху Бо и Джан Чутиен, а след това сцената бе завладяна от разнообразни поп и джаз интерпретации.

Със своите изпълнения талантливите Емануела Андонова, Мила Ясенова и първокурсничката Мария-Луиза Костевска впечатлиха публиката и получиха заслужени аплодисменти. Свеж инструментален акцент, демонстрирайки изключителна виртуозност, внесоха Петър Арсов (саксофон) и Николай Караджов (китара). Силно емоционални бяха и изпълненията на Соня Стефанова с песен от репертоара на Адел и на Тереза Стоянова, която представи хит на Джеси Джей.

Фолклорната част от концерта изпълни залата с ритъм и настроение. Под ръководството на проф. д-р Бинка Добрева, доц. д-р Валери Димчев, гл. ас. д-р Мариана Манолева и под акомпанимента на оркестър „Свирачи" прозвучаха популярни родопски и пирински мелодии, както и авторски композиции, а финалът постави енергичното „Граовско хоро".

Националният студентски фестивал на изкуствата ще продължи и в следващите дни, като на сцените ще оживеят още много артистични проекти. Участниците от различни висши училища в страната ще покажат своите постижения в областта на музиката, танца, театъра, изобразителното изкуство.