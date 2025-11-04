Илияна Йотова: Сигурна съм, че днес Кристо и Жан-Клод са някъде високо на небето и опаковат звездите

Сигурна съм, че днес, така, както опаковаха водопади, стени, долини, построиха невероятни чадъри, показаха ни и своят прочит за историята, Христо Явашев - Кристо и Жан-Клод са някъде високо на небето и опаковат звездите. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” тази вечер в „Квадрат 500“ в София, предаде БТА.

На такива събития човек няма много думи, с които да опише вълнението си, а и всеки осмисля, чувства изкуството със собственото си съзнание. Каквото и да кажем, ще бъде излишно, защото аз мога да почувствам едно или да видя през творчеството на тази невероятна двойка - Жан-Клод и на Кристо, а за друг може да е нещо съвсем различно, отбеляза тя.

Йотова припомни, че ако бяха живи, днес Кристо и Жан-Клод щяха да бъдат на по 90 години. И отбеляза, че през целия си живот те са искали това изкуство да не остава затворено зад стени, в сгради, в помещения, а да бъде достатъчно публично. Всеки да има възможност да го види, да разсъждава, да анализира или да ражда идеи. Затова тази вечер най-добре е да се види това, което е изложено в тези три малки зали, допълни вицепрезидентът.

„За мен тази невероятна любов между двама човека - една красива жена и един българин, който идва на 23 години, незнаейки дори френски език, ражда нещо, за което не намирам аналог нито в тогавашното изкуство, нито в нашето съвремие. Да желаеш да направиш от света една огромна галерия без стени. Особено днес е важно, когато, като че ли искаме всички ние да изграждаме все повече стени помежду си. Двама човека, които преобръщат човешкото съзнание и човешката понятийна система за време, за пространство, за действие. Какво означава, уважаеми дами и господа, да опаковаш водопад? Дали това е възможно? Дали е нормално за човешките способности? Какво означава да покажеш изкуството си най-много за две седмици? Една чудесна метафора за човешкия живот на тази земя - всичко е временно“, каза Илияна Йотова.

Тя призова присъстващите да улавят момента, чудото на мига и да му се радват. Когато изложбата физическия я няма, остава съзнанието, което ражда много идеи, представи, илюзии. „Това ни завещаха“, отбеляза Илияна Йотова.

Експозицията „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)”, посветена на 90-годишнината от рождението на знаковия артистичен тандем, ще продължи до 22 март 2026 г. в „Квадрат 500“. Изложбата отбелязва също 30 години от реализирането на проекта „Опакованият Райхстаг“ в Берлин и 40 години от „Опакования Пон Ньоф“ в Париж. Куратор е Гергана Михова.