Кейт Мидълтън превръща вековното имение "Форест Лодж" в новия модерен кралски дом

С осем спални, мраморни камини и интериор, вдъхновен от британската традиция - новият дом на Кейт Мидълтън и принц Уилям се очертава като най-личният и стилен проект на принцесата на Уелс досега.

Семейството на принца и принцесата на Уелс се е преместило в новия си дом "Форест Лодж", потвърдиха от двореца Кенсингтън. Кейт Мидълтън и принц Уилям вече живеят там заедно с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Имението е с венециански прозорци, мраморни камини и таван с цилиндричен свод, пише "Дейли мейл".

Неслучайно Кейт, която е известна със своя усет към интериорния дизайн, е споделила, че е „изключително се наслаждавала" на процеса по реновирането на имота, като е избрала обзавеждане от някои от най-реномираните британски марки.

Осемспалният дом е два пъти по-голям от предишното им жилище, Adelaide Cottage, което дава на херцогинята достатъчно пространство да внесе своя личен почерк.

А ако се съди по предишните им резиденции, новият им дом вероятно ще бъде оформен в характерния за Кейт стил – „съвременна класика", описван от източници като „прекрасен" и същевременно „напълно ненатрапчив".

Смята се, че принцесата на Уелс е обзавела новия си дом с луксозен интериор от Marina Mill – компания, специализирана в ръчното проектиране и ситопечат на текстили, чиито материи струват над 100 паунда на метър.

Фабриката, която Кейт посети през септември, е снабдявала с тъкани десетки кралски имоти, сред които Бъкингамския дворец, Кларънс Хаус и Хайгроув, и е световно призната за високото качество на своите изделия и за факта, че все още произвежда всичко на ръка.

Принцесата е била забелязана и да избира масивна трапезна маса с 24 места от склад, специализиран в антики – знак, че бъдещата кралица планира да организира вечерни събирания и официални вечери в новия дом.

А ако се съди по мемоарите на принц Хари, Spare, Кейт и Уилям вероятно ще се погрижат мечтаният им дом да отразява величието и изискаността на предишните им резиденции.

Смята се, че Кейт и Уилям може да направят и структурни промени в новия си имот. В миналото двамата вече са предприемали подобни стъпки – например когато преместиха кухнята в центъра на имота в Anmer Hall, тяхната селска резиденция в имението Сандрингам.

Forest Lodge, който е на 328 години и разполага с шест бани, наскоро е претърпял скромни вътрешни и външни обновления – поставени са нови врати и прозорци, премахнати са някои стени, ремонтирани са таваните и са подменени подовете. Последният мащабен ремонт е извършен през 2001 година и е струвал около 1,5 милиона паунда.

Семейство Уелс са финансирали преместването и ремонта си самостоятелно, като ще заплащат наем по пазарна цена на Crown Estate.

Ако се съди по предишната им реновация на апартамента им в Кенсингтънския дворец, новият им дом без съмнение ще бъде обзаведен по най-високите стандарти.

В мемоарите си Spare, принц Хари (41) описва дома на Уилям и Кейт като „великолепен", признавайки, че разкоша и просторът му са накарали него и съпругата му Меган (44) да се почувстват „засрамени" от своето „уютно" жилище с две спални в Nottingham Cottage.

„Тапетите, декоративните линии по тавана, ореховите лавици, пълни с книги в нежни цветове, безценните произведения на изкуството... Великолепно. Като музей."

„Похвалихме ги искрено за ремонта, без да спестяваме комплиментите, но в същото време се почувствахме неловко заради нашите лампи от Ikea и второръчния диван, който току-що бяхме купили на разпродажба с кредитната карта на Мег от sofa.com", пише принц Хари в Spare.

Апартамент 1А в Кенсингтънския дворец, състоящ се от 20 стаи, беше основният лондонски дом на Уилям и Кейт до лятото на 2022 година.

Имотът бе реконструиран през 2016 г. за 4,5 милиона паунда от средствата на данъкоплатците, макар че двамата лично заплатиха за обзавеждането и интериорните детайли.

Вероятно сравнението на херцога на Съсекс с музей идва от любовта на Кейт и Уилям към изкуството, която ясно личеше по многобройните картини, украсяващи стените на техните салони още през 2016 г.

Тогава бяха публикувани снимки от приемната им зала, когато принцът и принцесата на Уелс посрещнаха бившия американски президент Барак Обама и съпругата му Мишел.

На една от стените внимателните почитатели забелязаха творбата от 1655 г. – A Page with Two Horses на Алберт Кайп, което породи въпроса дали това историческо платно ще намери място и в новия им дом.

Според критика на изкуството от The Mail on Sunday, Филип Хеншър, произведението от Златния век на холандското изкуство би било особено близко до сърцето на Кейт, която е випускничка по история на изкуството.

На съседната бяла стена бе закачен и неидентифициран пейзаж, още едно доказателство за изтънчения вкус и уважение към артистичните умения на принцесата.