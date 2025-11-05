ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Цолов потвърди връзката си с певицата Крисия (Снимки)

Никола Цолов потвърди връзката си с Крисия снимка: Никола Цолов, инстаграм

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов потвърди с пост в Instagram, че е заедно с певицата Крисия Тодорова. Общ кадър показва и костюмите им за  Хелоуин -  Цолов е дегизиран като Батман, докато Крисия е Жената котка.

 Никола Цолов и певицата Крисия загатнаха, че са двойка преди седмица, когато се появиха в общо стори от Испания.

Кадърът, направен в Алсира, близо до Валенсия, където младият ас живее и тренира, показва отраженията на двамата във фитнес зала.

Снимката предизвика вълна от коментари и догадки дали това е новата звездна двойка.

Крисия Тодорова стана любимка на българската публика с участието си в „Шоуто на Слави" и представянето на България на Детската Евровизия през 2014 г., където заедно с братята Хасан и Ибрахим Игнатови стигна до второто място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

