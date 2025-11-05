КМГ: Приключи 138-ото издание на Кантонския панаир

На 4 ноември успешно приключи 138-ото издание на Кантонския панаир, съобщи КМГ. Тази година много показатели достигнаха безпрецедентни нива, включително броят на чуждестранните купувачи и делът на продуктите, свързани с иновативност, интелигентност и екологична устойчивост. Панаирът привлече над 310 000 чуждестранни купувачи от 223 страни и региона, което представлява увеличение със 7,5% спрямо предишното издание и поставя нов исторически рекорд.

От тях броят на купувачите от страните на „Един пояс, един път" достигна 214 000 души, което е ръст от 9,4% и заема 69% от всички купувачи. Броят на купувачите от ЕС, Близкия изток, САЩ и Бразилия се увеличава с 32,7%, 13,9%, 14% и 33,2%。

Експортните сделки на панаира достигнаха сумата от 25,65 милиарда щатски долара, поддържайки потенциал на растеж. Износът към страните в инициативата „Един пояс, един път" съставлява над 60% от общия износ, докато търговията с традиционните пазари остава стабилна.