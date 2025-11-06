Къци Вапцаров 5 г. работи по дебютния си филм “Добри родители” - история по истински случай

Лентата разказва за тежката съдба на майка и отнетите й деца

След 12 престижни международни фестивала и 6 големи награди "Добри родители" - първата рожба на Къци Вапцаров като режисьор, вече тръгва по кината.

Дебютният му игрален филм разказва за тежката съдба на българка, която губи децата си при драматичен развод със съпруга си в Норвегия. Историята е по действителен случай - Къци е вдъхновен от съдбата на българката Цветелина Оланд, чиито деца бяха отнети от норвежките социалните служби след развода с баща им преди години.

Тв водещият тежко преживява нейната история и открива всъщност колко много жени по света имат подобна съдба. Така решава да направи филм, който да разкаже как една майка се бори със системата, за да върне обратно децата си.

Пише сценария и през 2020 г. печели субсидия за дебют от Националния филмов център. Любимият телевизионен водещ всъщност е завършил режисура в НАТФИЗ през 2008 г. "Добри родители" е неговият първи игрален филм.

Дебют за главна роля е и за Лина Златева, която влиза в образа на майката София. Зрителите я познават от малкия екран от предаванията "Големият въпрос", "Ва Банк" по Нова телевизия и като водеща на "Любовни игри" по Би Ти Ви. В последния формат е работила именно с Къци Вапцаров, който е продуцент.

Двамата се познават от много години, затова и режисьорът я кани за кастинг. Парадоксално, но първоначално не я одобрява за ролята. Отнемат му години, за да намери подходящата актриса за филма - тя трябва да говори и на български, и на норвежки.

В началото избира други актриси, с които репетира, но те се затрудняват с норвежкия. След перипетиите Къци Вапцаров отново се обажда на Лина, за да представи няколко реплики.

"Докато аз се колебая две-три години за главната актриса, Лина през това време решава да отиде да живее с мъжа си в Норвегия, учи норвежки и вече го говореше", разказва режисьорът пред "24 часа". Вторият миникастинг актрисата снима с телефона си, този път обаче на норвежки. Когато Къци вижда как сцените оживяват пред очите му, вече е категоричен, че тя ще изиграе главната роля във филма му.

"Лина е много добра актриса. Хората я знаят повече като телевизионна водеща. Много държах в главната роля актрисата да е непозната за българската публика", разказва Къци. Лина Златева в кадър от филма

В лентата се говори на 7 езика - шведски, норвежки, полски, украински, руски английски и български.

Двете деца във филма също трябва да говорят и на норвежки, и на български, защото са от смесен брак. За да се намерят точно такива малки актьори, минава известно време. Режисьорът пише в няколко групи в социалните мрежи, но откликват само майки на деца, които не могат да говорят на български.

И тук вселената, както Къци нарича съдбата или късмета си, му помага. Той успява да намери момче и момиче - на 6 и 8 години, които идват от Осло да живеят за 6 месеца при баба си в Бургас. Това съвпада точно с репетициите и със снимачния процес. Затова и няколко пъти пътува до морския град, за да се опознае с децата и те да свикнат със сценария.

"Повечето от сцените им са снимани с един единствен дубъл. Няма монтаж. Интересното е, че докато писах сценария, си представях момчето да бъде кротко, изпълнително, дисциплинирано. А момичето - живо, енергично, непослушно. Точно такива деца ми се паднаха. Аз ги заобичах като свои деца", казва режисьорът.

Всъщност единствените български актьори във филма са Лина Златева и Август Попов, който влиза в ролята на баща й. Придържа съм максимално много към историята на Цветелина Оланд, която разказва, че българите са се дистанцирали от нея. Най-близка приятелка й е останала една украинка. Затова й във филма участва украинка, избягала от войната и заживяла в България.

Три години Къци Вапцаров търси скандинавските актьори, които участват в лентата. Както сам се шегува, вече знае всеки скандинавец, дошъл в България.

Един от тях е Бьорн Халстрьом. Той е бил таен агент на службите в Норвегия. Синът му прави документален филм с 10 серии, посветен на него, който спечели първа награда на фестивала в Кан тази година. Бьорн обаче е избрал България и от 8 години живее в София.

Премиерата на "Добри родители" беше на 20 март в кино "Люмиер" в рамките на фестивала "София филм фест". Досега вече е носител на 6 първи награди на международните филмови фестивали в Палермо, Венеция, Кан, Ню Йорк и Лас Вегас - сериозно постижение за дебютен филм.