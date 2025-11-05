Крисия ще пише песен за Никола Цолов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Като "изключително специален" певицата Крисия определи човека до себе си - рали пилота Никола Цолов в интервю пред бТВ в предаването " Преди обед".

На въпроса дали в живота ѝ има "специален човек", певицата сподели, че е заедно с Никола Цолов.

„Да, имам човек до себе си. Той е изключително специален за мен", каза Крисия, без да крие радостта си.

Крисия разказа и как са се запознали двамата:

„Случайни срещи... винаги случайни срещи, но винаги с изключително добра комуникация. Той е много интелигентен човек. Да, вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него," сподели тя.

По време на разговора Дочев шеговито предложи на Крисия да напише песен, вдъхновена от болида и пистата, а тя с усмивка отвърна, че би го поканила той да напише текста.