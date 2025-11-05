ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието...

Виолончелото на Готие Капюсон звучи на върха на Европа

Готие Капюсон изкачи Монблан със своето виолончело, за да запише промо на новия си албум Gaïa, чиято премиера ще бъде на 7 ноември. На над 4 800 м височина той записва видео и фотосесия, докато свири насред снега, сякаш самата планина му акомпанира.

Седмица след това, на 13 ноември, той се завръща в София за концерт с Националния оркестър и маестро Найден Тодоров. Билетите за концерта в зала „България" са почти изчерпани.

В новия албум на световноизвестния музикант виолончелото се превръща в гласа на Земята. Обединявайки седемнайсет оригинални творби от шестнайсет съвременни композитори, този проект изследва връзката между човечеството и природата през многоизмерна призма – черпейки вдъхновение от различни музикални жанрове, естетики и културни влияния, както и от грандиозните контрасти на природния свят.

„Всяко произведение дава свой собствен глас на виолончелото, потапяйки ни в силата и дълбочината на природата и Земята – източника на живота," обяснява Готие. „Във всяка пиеса именно Земята се изразява чрез музиката: понякога крехка, понякога величествена, но винаги жизненоважна. ... Този албум е и песен на предупреждението – химн за застрашената красота, молитва за бъдещите поколения."

Албумът носи името на гръцката богиня на Земята и майка на целия живот, Gaïa и представя нови произведения от едни от най-иновативните композитори на нашето време – от утвърдени фигури като Макс Рихтер, Лудовико Ейнауди и Джо Хисаиши, до блестящи нови таланти като Арманд Амар, Жасмин Барнс, Оливия Бели, Кентън Блаш, Майкъл Канитро, JB Дюнкел, Миси Мацоли, Габриела Монтеро, Нико Мули, Ксавие Фоули и Айана Уитър-Джонсън.

Капюсон черпи вдъхновение и от своето детство в Савойя, сред идиличната сърцевина на Френските Алпи, между тучни хълмове и внушителни върхове – включително и най-високия в Европа – величествения Монблан. Именно там се ражда детската му мечта да изкачи този заснежен гигант – мечта, която той реализира в зашеметяващ визуален проект, заснет за откриващата пиеса в албума.

Музиката на Gaïa въплъщава неподправената искреност на природата – празнува нейната сила и крехкост, нейната стихия и нежност, оптимизма за бъдещето ѝ и необходимостта от грижа. Готие нарича албума „музикално и човешко приключение" – пространство, в което „виолончелото се превръща в пратеник, в сърце, пулсиращо в ритъма на природата."

Концертът на Готие Капюсон в София се осъществява в партньорство с Френското посолство, Френския институт в България и и със съдействието на BNP Paribas.

Последни билети можете да откриете на касата на зала „България" и в Ивентим.

